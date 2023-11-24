Турэксперт Ансталь: Великий Устюг популярен для семейного отдыха на Новый год

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Тревел-блогер Наталия Ансталь заявила, что наиболее популярным семейным направление м в новогодние праздники в России стал Великий Устюг.
Она назвала город лучшим направлением для новогоднего отдыха.
Кроме этого, по её словам, востребованы для семей в новогодние праздники Кострома, карельская Рускеала, Калининград, а также Москва, Санкт-Петербург и Камчатка.
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«Лучшим направлением для новогоднего отдыха с маленькими детьми станет Великий Устюг. У родителей появится возможность показать ребенку вотчину Деда Мороза. Также популярностью у туристов пользуется Кострома, которая является родиной Снегурочки», — прокомментировала в беседе с NEWS.ru Ансталь.
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Мелисса Тимофеева