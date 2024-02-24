Росияне стали меньше ездить в Турцию

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В январе 2024 года турпоток из России в Турцию снизился на 17,6% по сравнению с январем 2023 года, сообщил сайт Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Меж тем, иностранные туристы словно открыли для себя отдых в Турции заново. Количество туристов из Ирана в Турцию выросло на 86,6%, а из Германии - на 2,05%.
В топ-5 стран – главных поставщиков туристов на турецкие курорты в январе 2024 года вошли:
1. Россия: 230 579 прибытий (снижение на 17,6%).
2. Иран: 211 801 визит (рост на 86,6%).
3. Болгария: 162 414 визитов (снижение на 2,8%).
4. Германия: 142 825 визитов (рост на 2,05%).
5. Грузия: 97 296 визитов (снижение на 15,3%).
Несмотря на снижение количества россиян в Турции, Россия осталась лидером по турпотоку в республику. Всего в январе 2024 года Турцию посетили 2 047 027 иностранных туристов, что всего на 2,05% больше, чем в январе 2023 года.
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Сергей Калугин