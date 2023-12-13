Маркетолог Душинова: Турция будет стараться сохранить формат «всё включено»

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Маркетолог интернет-магазина туров Светлана Душинова высказала мнение о том, что Турция несмотря ни на какие предложения всё равно постарается сохранить систему «всё включено» для того, чтобы не потерять туристов.
Так специалист прокомментировала заявление главы Средиземноморской ассоциации отельеров и операторов Каана Кавалоглу о том, что формат «всё включено» пересмотрят. Предлагается, что турист сам будет выбирать, за какие продукты и напитки он будет платить.
Кроме того, она отметила, что туры и так подорожали, и туристы, платящие большие деньги за путешествия, не хотят платить ещё. Таким образом, по её словам, новая система может отвернуть от себя большое количество людей.
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«Отрасль изучает пример отелей ОАЭ, где подобные предложения успешно существуют. Но российские туристы привыкли к турецкой системе питания. Так, в высокий сезон 95% поездок на направлении имеют питание «всё включено» или «ультра всё включено». Если отдыхающие потеряют возможность этого выбора, то, скорее всего, переключатся на другие страны», — добавила в беседе с RT Душинова.
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Мелисса Тимофеева