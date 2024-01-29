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Турэксперт Ансталь: Танзания – одно из экзотических направлений для россиян

29 января 2024, 19:06
Фото: istockphoto.com/Myroslava

Фото: istockphoto.com/Myroslava

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь назвала наиболее экзотическим для россиян направлением отдыха Танзанию.
Также она отметила в этом плане Маврикий и Венесуэлу.

«Танзания удивляет своими видами, это одна из самых культурно разнообразных стран мира. Там достаточно хорошая отельная база. Также российские туристы любят Маврикий. Остров славится своими белоснежными песочными пляжами и коралловыми рифами. Необычным опытом станет и путешествие по Венесуэле. Страна имеет собственный шарм», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.


Кроме этого, популярны у наших соотечественников азиатские страны, в числе которых Таиланд и Вьетнам.

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#путешествие
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Популярная у туристов из РФ авиакомпания прекращает полеты
Авиакомпания Air Malta прекратит полёты весной
29 января 2024, 19:15

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания Air Malta, популярная у российских туристов, весной прекращает полеты.
Об этом сообщает АТОР в телеграм-канале.

Мальтийский национальный перевозчик стал банкротом. ЕС отказался поддержать компанию, когда у неё возникли финансовые трудности.

Последний рейс Air Malta запланирован на 31 марта. Далее авиаперевозчика с полувековой историей сменит новая авиакомпания — KM Malta Airlines, летающая в 17 европейских аэропортов. Новый перевозчик привлечёт к финансированию частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что у самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту перестал работать двигатель в воздухе. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось 21 января с лайнером Boeing 767, который летел из Лимы (Перу) в Майами (США). Почти сразу после вылета у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоты решили идти на вынужденную посадку. Борт сел в другом перуанском городе Чиклайо. После посадки пассажиров держали на борту около 4 часов.

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#самолет
#аэропорт
#новости
#компании
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Murcia Today: в Испании 200-килограммовая акула оказалась на туристическом пляже
29 января 2024, 17:08

Фото: istockphoto/bonishphotography

В Испании туристы и местные жители увидели на популярном пляже огромную акулу, её пасть была в крови.
Murcia Today сообщает, что 200-килограммовую акулу длиной в 2 метрв вынесло на пляж в Пуэрто-де-Масаррон в понедельник, 22 января. По словам очевидцев, акула была дезориентирована. Люди предприняли попытку вернуть хищника обратно в море, но спасти акулу не удалось.

На следующее утро тушу изучил ветеринар. По его словам, хищник является акулой-мако. Акулу отвезли на санкционированную свалку.

Длина акул-мако достигает 4, 5 метров. Они живут в водах умеренных и тропических морей и признаны одним из самых агрессивных акул.

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#испания
#пляжи
#новости
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Замглавы АТОР Мурадян: Тур в Арктику может позволить себе обычный россиянин
29 января 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Sergey Zemnuhov

Обычный россиянин может позволить себе тур в Арктику.
О доступности таких туристических поездок в регион сообщил заместитель главы Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, пишет НСН.

Вице-президент организации рассказал, что подобрать доступный тур возможно любому жителю страны, так как стоимость поездок в Арктику стартует от 40 тысяч рублей. По словам Мурадяна, стоимость отдыха зависит от программы тура и региона Арктики.

«Регион огромен — начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это всё Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», — рассказал Артур Мурадян.
Также у россиян есть возможность изучить Арктику с борта ледокола, но это обойдётся в 5-10 тысяч долларов.

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#туризм
#туристический маршрут
#новости
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Подмосковье вошло в топ-3 национального туристического рейтинга
29 января 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Московская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Подмосковье снова вошло в группу лидеров национального туристического рейтинга, заняв второе место после столицы. Мы внимательно относимся к нашим гостям и делаем всё, чтобы регион раскрывал свой туристический потенциал, оставаясь при этом доступным для отдыхающих», – сказал глава подмосковного Минкульта Василий Кузнецов.
Составители рейтинга отметили динамичное развитие туризма в Подмосковье.
«Культурно-массовые мероприятия привлекают не только местных жителей, но и туристов. А активная рекламная кампания художественных выставок и концертов позволяет региону продвигать себя не только как место загородного отдыха уставших от мегаполиса москвичей, но и как площадку для духовного обогащения», – говорится в комментарии к рейтингу.
Сообщается, что для составления рейтинга были собран и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у экспертов. Они оценивали динамику развития внутреннего и въездного туризма в России и во всех регионах страны.

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Россиянка рассказала о жизни с мужем-итальянцем: «Печет пироги и делает десерты»

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#минкульт мо
#туризм
#московская область
#подмосковье
#рейтинг
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Россиянка рассказала о жизни с мужем-итальянцем: «Печет пироги и делает десерты»
29 января 2024, 08:28

Фото: istockphoto/sakkmesterke

Россиянка, которая живёт в Италии, перечислила плюсы брака с местными мужчинами.
Об этом она написала в личном блоге под названием «Тут вам не там» на «Дзене». По её словам, итальянцы не стесняются проявлять чувства и бывают очень романтичными.

«Многие парни любят готовить, а мой муж постоянно печет пироги или делает десерты. Ему и в голову не приходит, что для меня видеть такое может быть удивительно», — рассказывает россиянка.
В Италии в семьях зачастую царит равноправие: работают и муж, и жена, поэтому домашние обязанности выполняют вместе.

«Да даже если женщина не работает, скорее всего, мужчина не будет сидеть сложа руки и ждать, пока все будет приготовлено и помыто», — утверждает россиянка.
Ранее путешественница Марина Ершова съездила в Новую Зеландию и сравнила новозеландцев с россиянами фразой «очевидный выбор». Своим мнением путешественница поделилась в блоге на платформе «Дзен».

По мнению девушки, новозеландцы полностью самостоятельны.

«Мне кажется, что в России все девушки считают своих парней нытиками, которые не могут прожить без женского ухода и внимания. Даже во взрослом возрасте многие мужики в России живут с мамой», —говорит Марнна Ершова.
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#туристы
#туризм
#новости
#семья
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Россиянка описала номер в отеле на Домбае фразой «как в советском лагере»
28 января 2024, 18:48

Фото: istockphoto/ovbelov

Российская туристка отправилась на горнолыжный курорт Домбай и осталась недовольна условиями проживания в отеле в соседнем городе Теберда, где её разместили.
Впечатлениями туристка поделилась с порталом «Тонкости туризма» на платформе «Дзен». По словам туристки, хотя тур был в Домбай, её поселили в Теберде, которая находится рядом, потому что на самом курорте не осталось гостиничных номеров.
Туристка рассказала, что внутри отель оказался «пережитком прошлого».

«Номер — как в советском детском лагере, кровати тех же времен. Забитая дверь на балкон, вся промерзшая от холода, то есть, если хотелось подышать воздухом, приходилось спускаться к выходу из гостиницы, предварительно одевшись в теплое», — рассказывает туристка.
При этом расположение отеля женщине понравилось: из окон открывался красивый вид на горы. Не было претензий и к еде: кормили вкусной, но простой едой. В самом Домбае девушке тоже не понравились. Там она столкнулась с очередями на подъемник, в павильон проката и кафе.

«Сервис явно стоит доработать: реальность не соответствует ожиданиям нигде и портит настроение в поездке», —рассказывает девушка.
Туристка советует тем, кому важен комфорт, выбрать другие горнолыжные курорты.

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В Санкт-Петербурге львов увезли с Дворцового моста

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#туризм
#туристический маршрут
#отдых
#зима
#новости
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В Санкт-Петербурге львов увезли с Дворцового моста
28 января 2024, 13:30

Фото: istockphoto/Elena Iavorskaia

Скульптуры львов с причала Дворцового моста в Санкт-Петербурге демонтировали, чтобы отправить на реставрацию.
Об этом сообщает «Фонтанка», ссылаясь на пресс-службу Государственного музея городской скульптуры (ГМГС). Скульптуры с Адмиралтейской набережной пришлось демонтировать для ликвидации последствий действий вандалов. Вместе со львами забрали чугунные постаменты, на которых они стояли.

Медные скульптуры львов были изготовлены на петербургском Александровском чугунолитейном заводе. Их установили на набережной в 1832 году по указу императора Николая I.

Ранее сообщалось, что консульства Китая на время приостановят выдачу виз для туристов из РФ на неделю из-за китайского Нового года, информирует дипмиссия. С 10 по 17 февраля не будут работать консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

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#санкт-петербург
#туризм
#туристический маршрут
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В Московской области создано уже более 50 объектов агротуризма
26 января 2024, 22:53

Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В 24 городских округах Подмосковья сейчас уже расположено более 50 объектов агротуризма. Такие данные привёл зампред правительства – министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов.
«Мы поддерживаем фермеров, в том числе тех, кто размещает объекты агротуризма в своих хозяйствах. Это позволяет привлечь на фермы больше жителей и гостей Подмосковья, увеличить объёмы реализации фермерской продукции. Гости региона могут не только посетить хозяйства, поучаствовать в мастер-классах и побывать на экскурсиях, но и попробовать блюда из натуральных ингредиентов. Сейчас в регионе расположено более 50 агротуристических объектов в 24 городских округах», – сказал Мурашов.
По данным Минсельхозпрода Подмосковья, сельхозтоваропроизводители региона включены в 90 туристических маршрутов. Так, в Дмитровском городском округе можно посетить Ремесленную Слободу Глушенковых в деревне Новлянки. Гости смогут побывать в столярной мастерской, испечь хлеб в русской печи, купить фермерский мёд, изготовить и расписать пряник.
В городском округе Коломна в рамках программы «Агротуризм» работает осетровая ферма Кидяева. Там выводят русско-ленских осетров. Туристы могут продегустировать и приобрести свежую и копчёную рыбу.

В Хотькове Сергиево-Посадского городского округа можно посетить Этнопарк «Кочевник». На верблюжьей ферме желающие смогут прокатиться верхом на животных, пройтись по зоодвору, отведать блюда бурятской кухни и других кочевых народов.

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#минсельхозпрод мо
#владислав мурашов
#агротуризм
#фермерские хозяйства
#подмосковье
#московская область
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Консульства Китая сообщило о приостановке выдачи виз
Консульства Китая в РФ отправляются на каникулы с 10 по 17 февраля
25 января 2024, 18:16

Фото: istockphoto/Tzido

Консульства Китая на время приостановят выдачу виз для туристов из РФ на неделю из-за китайского Нового года, информирует дипмиссия.
С 10 по 17 февраля не будут работать консульства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Иркутске, Хабаровске и Владивостоке.

Российских туристов, которые летят прямыми рейсами «Аэрофлота» на Хайнань или в Гонконг, каникулы не затронут, так как там действует безвизовый режим.

На Хайнане можно находиться без визы до 30 дней в том случае, если турист прилетел в аэропорт города Санья международным рейсом. В Гонконге не нужно разрешение на въезд, если путешествие будет длиться не более 14 дней. Безвизовые поездки организованных групп в рамках межправительственного соглашения продолжат.

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#китай
#визы
#туристический маршрут
#туристы
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