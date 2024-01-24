Стало известно, популярность каких турнаправлений выросла у россиян в феврале

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Исследование OneTwoTrip показало, что россияне стали больше интересоваться такими туристическими направлениями для отдыха в феврале, как Шри-Ланка и Байкал.
Эти направления показали наиболее заметный рост спроса на февраль.
Кроме этого, граждане стали больше интересоваться отдыхом в Архангельске, Южно-Сахалинске, Териберке, Манжероке и Эльбрусе.
Как передаёт Газета.ру, в топ городов по востребованности вошли Эсто-Садок, Архыз, Домбай, Анапа, Минеральные Воды, Владивосток, Шерегеш, Тюмень и Махачкала.
Что касается зарубежных направлений в этом рейтинг, то здесь кроме Шри-Ланки лидирующие позиции занимают Грузия, Италия, Оман, Китай.
Ранее сообщались, что в 2023 году Московская область приняла свыше 23 миллионов туристов.
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Кроме этого, граждане стали больше интересоваться отдыхом в Архангельске, Южно-Сахалинске, Териберке, Манжероке и Эльбрусе.
Что касается зарубежных направлений в этом рейтинг, то здесь кроме Шри-Ланки лидирующие позиции занимают Грузия, Италия, Оман, Китай.
Ранее сообщались, что в 2023 году Московская область приняла свыше 23 миллионов туристов.
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Мелисса Тимофеева