180 тысяч на одного: в АТОР раскрыли цены на новогодние праздники в России и за границей

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В этом году спрос на туры в Валкий Устюг вырос на 30%, а в горном кластере Сочи ожидают рекордное количество гостей на новогодние праздники – порядка 200 тысяч человек. Об этом «Радио 1» рассказала исполнительный директор ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Среди россиян в этом году особенно популярны горнолыжные курорты. В основном туристы выбирают Шерегеш, Кавказ, Архыз, Домбай.
Однако цены на новогодние праздники уже достаточно высокие. Например, из-за ажиотажного спроса стоимость туров в Великий Устюг выросла на 30%.
Отдых за границей тоже обойдётся недёшево. В среднем популярные направления — Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд — стоят от 70 до 200 тысяч рублей.
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«Россияне едут в основном на наши горнолыжные курорты, на Красную поляну. Горный кластер Сочи в этом году – рекордсмен, они ожидают, что больше 200 тысяч приедут к ним только на новогодние праздники», — отметила Майя Ломидзе.
Отдых за границей тоже обойдётся недёшево. В среднем популярные направления — Турция, Египет, ОАЭ и Таиланд — стоят от 70 до 200 тысяч рублей.
«Если брать Таиланд, то выйдет где-то 180 тысяч рублей на неделю на одного на Новый год. Это, если вы хотите, чтобы было четыре или пять звёзд, всё включено, комфорт. Дальше идёт Египет и Объединённые Арабские Эмираты и Турция. Последняя самая дешевая, на Новый год будет стоить порядка 70 тысяч рублей на человека», — заметила собеседница.Читайте также:
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Екатерина Шмакова