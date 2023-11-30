Турист защитил свою мать в дубайском аэропорту и оказался в тюрьме

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Турист из Британии оскорбил сотрудницу аэропорта в Дубае за то, что та отказала предоставить его матери инвалидную коляску.
Daily Mail пишет, что случай произошёл в феврале 2023 года. Мужчина вместе с матерью собирался вылететь из в авиагавани Дубая. Он подошел к сотруднице аэропорта, желая уточнить информацию о рейсе. Она ответила, что пассажирам нужно сесть в автобус, чтобы доехать до другого терминала. Турист попросил для матери инвалидное кресло, чтобы она смогла добраться до автобуса, но ему было отказано. Но другому туристу коляску предоставили.
Тогда британец снова обратился к сотруднице аэропорта. Та начала объяснять политику авиакомпании. Тогда мужчина разозлился и начал нецензурно браниться.
В отношении туриста возбудили уголовное дело о жестоком обращении с персоналом. Ему определили штраф в размере 10 тысяч дирхамов (около 240 тысяч рублей). Турист вернул дело в суд для обжалования, но вместо этого получил приговор к тюремному сроку на 3 месяца.
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Тогда британец снова обратился к сотруднице аэропорта. Та начала объяснять политику авиакомпании. Тогда мужчина разозлился и начал нецензурно браниться.
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Мария Фирсова