Шахтерка стала порномоделью и бросила парня за отказ сниматься вместе с ней

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Австралийка рассталась с парнем после отказа сниматься с ней в порно.
Daily Star пишет, что 24-летняя Кензи Гривз родом из Новой Зеландии, потом она переехала в Австралию, где устроилась работать на шахту вахтовым методом. Чтобы заработать, девушка начала снимать контент для взрослых на OnlyFans. Довольно быстро она набрала 30 тысяч подписчиков решила бросить шахтерское дело.
Но Гривз не планирует бросать съемки ради мужчины. Она решила дождаться избранника, который поймёт индустрию, в которой она работает, или будет готов работать вместе. Сейчас, по словам девушки, она зарабатывает достаточно, чтобы спокойно заниматься тем, что нравится, не испытывая стресса.
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«Я сейчас одна. Недавно я рассталась с парнем, потому что ему не нравилась моя работа на OnlyFans, и он не стал сниматься вместе со мной. С другими я сотрудничать не могла, а ему было невозможно быть со мной», — сказала Кензи Гривз.
«Сейчас я откладываю, чтобы отправиться путешествовать в следующем году. Я не шмоточница и не трачусь на дорогие вещи», — сказала она.Читайте также:
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Мария Фирсова