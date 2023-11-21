Туристка повредила ноги в отпуске и застряла в африканской стране

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Британская туристка отдыхала в Кабо-Верде со своим бойфрендом и попала под крупную волну на пляже, после чего перестала чувствовать ноги.
В больнице сказали, что для определения точного диагноза нужно пройти МРТ-обследование, но сделать это на острове нет возможности. Туристы не успели оформить туристическую страховку, и все финансовые затраты оказались на плечах пары. Туристка застряла в африканской стране на неопределенное время. Её парень организовал сбор средств.
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Мария Фирсова