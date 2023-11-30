Туристу раздробило руку во время отдыха в пятизвездочном отеле на Бали

Фото: istockphoto/Panuwat Dangsungnoen
Руку туриста из Австралии раздробило в ДТП в пятизвездочном отеле Бали.
Издание 7News пишет, что 47-летний Кертис Брэнсби с супругой и двумя дочерьми прилетели на отдых в отель Karma Kandara за 600 долларов за ночь (более 50 тыс. рублей). Багги повез их из номера в бассейн по крутой и очень скользкой дороге. В итоге он врезался в другое средство передвижения.
Во время аварии Брэнсби отлетел в кирпичную стену. По словам мужчины, его руку «разнесло на куски». Она просто повисла за спиной, как веревка.
3-летняя дочь туриста, которая сидела у мужчины на коленях, выбросило из машины. Ребёнок получил ушиб лба. Жена и вторая дочь австралийского туриста и сам водитель багги не пострадали.
Брэнсби срочно прооперировали. 9 дней он находился в местной больнице. Туристическая страховка покрыла расходы на лечение на сумму 26 тысяч долларов (примерно 2,3 млн рублей). Австралиец теперь не может работать.
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Во время аварии Брэнсби отлетел в кирпичную стену. По словам мужчины, его руку «разнесло на куски». Она просто повисла за спиной, как веревка.
Брэнсби срочно прооперировали. 9 дней он находился в местной больнице. Туристическая страховка покрыла расходы на лечение на сумму 26 тысяч долларов (примерно 2,3 млн рублей). Австралиец теперь не может работать.
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Мария Фирсова