В Сочи зафиксирован двукратный рост потока туристов-иностранцев на «Розу Хутор»

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Сочинский курорт «Роза Хутор» в высокий сезон 2023 года принял 2,8 тыс. иностранных туристов.
Данный показатель вдвое превышает показатель прошлого года, пишет ТАСС. В этом году летний сезон начался 28 апреля и завершился 7 ноября. За 6 месяцев на курорт приехали около 1 млн гостей. Это почти на 25% превышает показатель 2022 года (806 тыс.).
В период высокого сезона на курорт приехали туристы из 62 стран: 45% иностранцев приходится на страны СНГ, ещё 43% из государств Персидского залива, 7% - гости из европейских стран и 3% - из Китая.
В период высокого сезона на курорте прошло более 20 различных спортивных, музыкальных, культурных, а также образовательных мероприятий.
Зимний сезон на курорте стартует 1 декабря. Открытие горнолыжных трасс для катания планируется на 22 декабря.
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«Количество иностранных туристов на «Розе Хутор» за этот период превысило 2,8 тыс., что в два раза выше значений летнего сезона 2022 года», - сказано в сообщении.
В период высокого сезона на курорте прошло более 20 различных спортивных, музыкальных, культурных, а также образовательных мероприятий.
Зимний сезон на курорте стартует 1 декабря. Открытие горнолыжных трасс для катания планируется на 22 декабря.
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Мария Фирсова