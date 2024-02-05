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В Лотошино можно провести семейный отдых в загородном клубе «Ихтиолог»

05 февраля 2024, 10:05
Фото: Татьяна Рунова

Фото: Татьяна Рунова

«Отдых для всей семьи»: в загородном клубе в Лотошинском округе выловленную гостями рыбу готовят по фирменным рецептам. Об этом сообщил корреспондент.
Загородный клуб «Ихтиолог» является одним из первых частных рыболовных хозяйств в России, который работает с 1991 года.

«Оно образовалось, когда семья Смирновых создала семейное фермерское хозяйство. Ему дали название в честь профессии, которая занимается изучением рыб. За долгие годы эволюции «просто пруды» по выращиванию рыбы превратились в большое культурное хозяйство, в котором можно отдохнуть с семьёй. Загородный клуб сделал большой акцент на видовой состав рыбы. В четырёх водоёмах на территории комплекса насчитывается более 35 видов рыб. Здесь можно поймать: веслоноса, тилапию, африканского сома, ладожскую палию, мурманского налима и ещё множество интересных видов. «Рыбу, которую ловят гости, мы можем приготовить по нашим фирменным рецептам», — поделился управляющий комплексом Роман Кулагин.


Стоит отметить, что комплекс оснащен игровыми зонами, коттеджами, беседками, ресторанными залами, мини зоопарком и детским клубом «Мудрый сом». Кроме этого, 23 февраля в клубе будет организован тематический праздник с полевой кухней.

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ФСБ раскрыла данные по количеству посетивших Россию иностранных туристов
ФСБ сообщила об увеличении туристического потока в Россию в 3,5 раза
03 февраля 2024, 11:31

Фото: istockphoto/inewsistock

Пограничная служба ФСБ РФ обнародовала данные по количеству иностранных граждан, пересекавших российские границы в 2023 году. В январе - декабре прошлого года количество поездок иностранцев в Россию выросло на 18,6% по сравнению с 2022 годом.
Иностранный поток начал оживать, показав рост в 3,5 раза, отмечает пресс-служба ФСБ РФ. Туристы поехали в Россию из Китая, где сняли пандемийные ограничения на поездки, Германии, Объединённых Арабских Эмиратов и Туркменистана. Впрочем, отмечается, что некоторое количество туристов приезжали с частными целями.

Больше всего иностранных граждан приезжало в Россию в 2023 году из стран ближнего зарубежья. Лидером здесь является Казахстан. Количество поездок оттуда выросло за год на 26,7% — до 2,4 миллиона. Из стран дальнего зарубежья в десятку лидеров вошли Китай и Монголия. Из Поднебесной в 2023 году туристов приехало за 2023 год в шесть раз больше, чем годом ранее — 794,3 тысячи против 130,4 тысячи в 2022 году.

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#казахстан
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#китай
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#рост
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#поездки
#рф
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Россиянам назвали выгодные направления февральского отдыха
Турэксперт Романова: Оман и Катар – один из самых выгодных направлений в феврале
31 января 2024, 16:04

Фото: istockphoto.com/Oleg_P

Основатель студии путешествий Марина Романова назвала Оман и Катар одними из самых удачных направлений для отдыха в феврале.
Она отметила, что до этих стран легко добраться из-за наличия прямых рейсов, а также их отличает мягких тёплый климат.

Кроме этих стран, хорошими вариантами станут Египет и Азербайдан, в частности, Баку. Эксперт отметила и Грузию.

«Загадочная Индия. Про неё можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тадж-Махал, Уйдапур, Джайпур, Варанаси, Великая Индийская Стена, Гималаи, отдых у океана, аюрведическое лечение – здесь каждый может выбрать место по своему предпочтению», – добавила в беседе с RuNews24.ru Романова.

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#отдых
#климат
#рф
#туризм
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Катки в парках Подмосковья за неделю посетили свыше 41 тысячи человек
31 января 2024, 12:37

Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

На прошедшей неделе катки в парках Подмосковья посетило более 41 тысячи гостей и жителей региона. Об этом сообщила пресс-служба министерства благоустройства Московской области.
За прошлую неделю подмосковные парки с катками приняли более 41 тысячи гостей и жителей региона.

«Для гостей и жителей Подмосковья функционирует 31 каток под открытым небом. Спортивные объекты появились в парках и на общественных территориях. У многих из них работают пункты проката спортивного инвентаря» — поделился министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Стоит отметить, что всего с 22 по 28 января парки Подмосковья посетило 1,2 млн человек. Это на 391 тысячу больше аналогичного периода 2023 года.

Список ​катков на территории Московской области можно найти на официальном сайте Министерства благоустройства.

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#подмосковье
#михаил хайкин
#каток
#парки
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Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург
30 января 2024, 14:55

Фото: istockphoto.com/javarman3

Аналитики сервиса tutu пришли к выводу, что после январских праздников самым популярным направлением из Москвы является Санкт-Петербург.
Также популярными для путешествий после новогодних каникул стали Сочи и Ростов-на-Дону.

Как передаёт «Вечерняя Москва», среди зарубежных направлений популярны Армения, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Беларусь.

А опрос SuperJob показал, что для 63% hr-специалистов наличие фотографии в резюме имеет значение и помогает определиться с выбором кандидатуры. Как передаёт RT, 43% опрошенных отметили, что хотели бы видеть фото соискателей любых позиций, 20% фотография помогает принять решение в отношении кандидатов на некоторые позиции. Отмечается, что в этом опросе поучаствовали 1 тыс. компаний из всех округов страны.

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#опрос
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#санкт-петербург
#туризм
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Популярная у туристов из РФ авиакомпания прекращает полеты
Авиакомпания Air Malta прекратит полёты весной
29 января 2024, 19:15

Фото: iStock/Sitikka

Авиакомпания Air Malta, популярная у российских туристов, весной прекращает полеты.
Об этом сообщает АТОР в телеграм-канале.

Мальтийский национальный перевозчик стал банкротом. ЕС отказался поддержать компанию, когда у неё возникли финансовые трудности.

Последний рейс Air Malta запланирован на 31 марта. Далее авиаперевозчика с полувековой историей сменит новая авиакомпания — KM Malta Airlines, летающая в 17 европейских аэропортов. Новый перевозчик привлечёт к финансированию частных инвесторов.

Ранее сообщалось, что у самолета южноамериканской авиакомпании Latam Chile с пассажирами на борту перестал работать двигатель в воздухе. Telegram-канал Aviaincident сообщает, что ЧП случилось 21 января с лайнером Boeing 767, который летел из Лимы (Перу) в Майами (США). Почти сразу после вылета у самолета отказал один из двух двигателей. Пилоты решили идти на вынужденную посадку. Борт сел в другом перуанском городе Чиклайо. После посадки пассажиров держали на борту около 4 часов.

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#самолет
#аэропорт
#новости
#компании
#туризм
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Турэксперт Ансталь: Танзания – одно из экзотических направлений для россиян
29 января 2024, 19:06

Фото: istockphoto.com/Myroslava

Руководитель турфирмы, тревел-блогер Наталия Ансталь назвала наиболее экзотическим для россиян направлением отдыха Танзанию.
Также она отметила в этом плане Маврикий и Венесуэлу.

«Танзания удивляет своими видами, это одна из самых культурно разнообразных стран мира. Там достаточно хорошая отельная база. Также российские туристы любят Маврикий. Остров славится своими белоснежными песочными пляжами и коралловыми рифами. Необычным опытом станет и путешествие по Венесуэле. Страна имеет собственный шарм», — пояснила в беседе с NEWS.ru Ансталь.

Кроме этого, популярны у наших соотечественников азиатские страны, в числе которых Таиланд и Вьетнам.

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#путешествие
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#страны
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#база
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Murcia Today: в Испании 200-килограммовая акула оказалась на туристическом пляже
29 января 2024, 17:08

Фото: istockphoto/bonishphotography

В Испании туристы и местные жители увидели на популярном пляже огромную акулу, её пасть была в крови.
Murcia Today сообщает, что 200-килограммовую акулу длиной в 2 метрв вынесло на пляж в Пуэрто-де-Масаррон в понедельник, 22 января. По словам очевидцев, акула была дезориентирована. Люди предприняли попытку вернуть хищника обратно в море, но спасти акулу не удалось.

На следующее утро тушу изучил ветеринар. По его словам, хищник является акулой-мако. Акулу отвезли на санкционированную свалку.

Длина акул-мако достигает 4, 5 метров. Они живут в водах умеренных и тропических морей и признаны одним из самых агрессивных акул.

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#испания
#пляжи
#новости
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Замглавы АТОР Мурадян: Тур в Арктику может позволить себе обычный россиянин
29 января 2024, 14:26

Фото: istockphoto/Sergey Zemnuhov

Обычный россиянин может позволить себе тур в Арктику.
О доступности таких туристических поездок в регион сообщил заместитель главы Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян, пишет НСН.

Вице-президент организации рассказал, что подобрать доступный тур возможно любому жителю страны, так как стоимость поездок в Арктику стартует от 40 тысяч рублей. По словам Мурадяна, стоимость отдыха зависит от программы тура и региона Арктики.

«Регион огромен — начиная от Норильска, куда тоже ездят туристы. Это всё Арктика. Посещение экстремальных регионов растет, очень востребованное направление, люди едут за северным сиянием и за тем, чего нет в других регионах», — рассказал Артур Мурадян.
Также у россиян есть возможность изучить Арктику с борта ледокола, но это обойдётся в 5-10 тысяч долларов.

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#туризм
#туристический маршрут
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Подмосковье вошло в топ-3 национального туристического рейтинга
29 января 2024, 12:36

Фото: пресс-служба Минкульта МО

Московская область заняла второе место в национальном туристическом рейтинге за 2023 год от журнала «Отдых в России» и Центра информационных коммуникаций «Рейтинг». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и туризма региона.
«Подмосковье снова вошло в группу лидеров национального туристического рейтинга, заняв второе место после столицы. Мы внимательно относимся к нашим гостям и делаем всё, чтобы регион раскрывал свой туристический потенциал, оставаясь при этом доступным для отдыхающих», – сказал глава подмосковного Минкульта Василий Кузнецов.
Составители рейтинга отметили динамичное развитие туризма в Подмосковье.
«Культурно-массовые мероприятия привлекают не только местных жителей, но и туристов. А активная рекламная кампания художественных выставок и концертов позволяет региону продвигать себя не только как место загородного отдыха уставших от мегаполиса москвичей, но и как площадку для духовного обогащения», – говорится в комментарии к рейтингу.
Сообщается, что для составления рейтинга были собран и проанализированы статистические данные, публикации в СМИ, взяты комментарии у экспертов. Они оценивали динамику развития внутреннего и въездного туризма в России и во всех регионах страны.

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#минкульт мо
#туризм
#московская область
#подмосковье
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