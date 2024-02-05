В Лотошино можно провести семейный отдых в загородном клубе «Ихтиолог»

Фото: Татьяна Рунова
«Отдых для всей семьи»: в загородном клубе в Лотошинском округе выловленную гостями рыбу готовят по фирменным рецептам. Об этом сообщил корреспондент.
Загородный клуб «Ихтиолог» является одним из первых частных рыболовных хозяйств в России, который работает с 1991 года.
Стоит отметить, что комплекс оснащен игровыми зонами, коттеджами, беседками, ресторанными залами, мини зоопарком и детским клубом «Мудрый сом». Кроме этого, 23 февраля в клубе будет организован тематический праздник с полевой кухней.
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«Оно образовалось, когда семья Смирновых создала семейное фермерское хозяйство. Ему дали название в честь профессии, которая занимается изучением рыб. За долгие годы эволюции «просто пруды» по выращиванию рыбы превратились в большое культурное хозяйство, в котором можно отдохнуть с семьёй. Загородный клуб сделал большой акцент на видовой состав рыбы. В четырёх водоёмах на территории комплекса насчитывается более 35 видов рыб. Здесь можно поймать: веслоноса, тилапию, африканского сома, ладожскую палию, мурманского налима и ещё множество интересных видов. «Рыбу, которую ловят гости, мы можем приготовить по нашим фирменным рецептам», — поделился управляющий комплексом Роман Кулагин.
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Мира Полтева