Россиянам назвали выгодные направления февральского отдыха

Фото: istockphoto.com/Oleg_P
Основатель студии путешествий Марина Романова назвала Оман и Катар одними из самых удачных направлений для отдыха в феврале.
Она отметила, что до этих стран легко добраться из-за наличия прямых рейсов, а также их отличает мягких тёплый климат.
Кроме этих стран, хорошими вариантами станут Египет и Азербайдан, в частности, Баку. Эксперт отметила и Грузию.
Читайте также:
Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург
Популярная у туристов из РФ авиакомпания прекращает полёты
Турэксперт Ансталь: Танзания – одно из экзотических направлений для россиян
Кроме этих стран, хорошими вариантами станут Египет и Азербайдан, в частности, Баку. Эксперт отметила и Грузию.
«Загадочная Индия. Про неё можно рассказывать бесконечно, но лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тадж-Махал, Уйдапур, Джайпур, Варанаси, Великая Индийская Стена, Гималаи, отдых у океана, аюрведическое лечение – здесь каждый может выбрать место по своему предпочтению», – добавила в беседе с RuNews24.ru Романова.
Читайте также:
Исследование tutu: Из Москвы после зимних праздников чаще едут в Петербург
Популярная у туристов из РФ авиакомпания прекращает полёты
Турэксперт Ансталь: Танзания – одно из экзотических направлений для россиян
Мелисса Тимофеева