В Мураново началась серия мастер-классов «Мурановская елочная игрушка»

Фото: медиаархив Московской области
Рождественские мастер-классы от постоянных партнеров музея на тему «сказки Пушкина» проходят в музее-заповеднике «Мураново» с 11 ноября по 14 января.
«Мы решили взять тему Пушкина, потому что в следующем году празднуется юбилей поэта, и мы не могли это не отразить в нашей усадьбе. Это наше все, солнце поэзии, а мы все-таки литературный музей в том числе, поэтому мы решили обратиться к теме сказок Пушкина. К тому же для детей эта тема тоже актуальна», - рассказала Анна Стратанович заведующий отделом маркетинга и связей с общественностью.Фото: официальная страница «ВК» музея -заповедника «Мураново»
«Наша идея заключается в том, чтобы собрать коробочку, то есть человек может приезжать к нам каждые выходные и попадать на серию мастер-классов, таким образом посещая разные мастер-классы в разных техниках. Таким образом у человека за определённое время, пока идет эта программа, собирается целая коробочка с игрушками, которыми он может украсить свою елку или подарить кому-нибудь в подарок», - отметила Анна.
Фото: медиаархив Московской области
Под руководством опытных мастеров вы сможете создать новогоднюю игрушку из разным материалов, поработать во множестве техник и забрать домой не только новогоднее украшение, но и прекрасное настроение.
Фото: медиаархив Московской области
«Мастер-классы проводят наши приглашенные партнеры, с которыми мы очень давно уже работаем в рамках программы «Выходные в Муранове». Это прежде всего местное сообщество, потому что мы в определенный момент стали ориентироваться на сотрудничество именно с ними, оказалось оно очень богатое и любит нашу землю. Но есть и мастера с других городов, которые приезжают к нам неизменно», - подчеркнула Анна.
Фото: медиаархив Московской области
Актуальное расписание мастер-классов и стоимость можно узнать на сайте музея или в таплинк. Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова