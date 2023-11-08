Московский областной театр кукол представляет спектакль «Бери-Баар. Сын золотой звезды»

Фото: Министерство культуры и туризма МО
8 ноября в Московском областном государственном театре кукол состоится показ премьерного спектакля «Бери-Баар. Сын золотой звезды».
«Жанр спектакля притча-фэнтези. Идея рассказывает о том, как можно потерять себя, свое настоящее и связь с матерью, но пройти путь очищения, спасти свою душу и вернуться на стезю доброты», - рассказал режиссера спектакля «Бери-Баар. Сын Золотой звезды» Олег Лабозин.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
«Театр кукол ассоциируется с детскими постановками, но это не основополагающее направление. Театр кукол абсолютно безграничен, в нем могут идти и взрослые спектакли и детские, поставленные на серьёзную литературу или более простую. Именно этот спектакль детский, потому что главное лицо мальчик, подросток. В этом и прелесть спектакля, что именно в этом возрасте ты начинаешь находить себя», - отметил Олег.
Фото: Министерство культуры и туризма МО
Это история мальчика, считающего себя сыном Золотой звезды и презирающего всех, кто находится рядом с ним. Ему предстоит пройти нелегкий путь, чтобы научиться понимать и любить людей, найти свою маму и обрести вновь себя настоящего. А еще разобраться, где наносная «золотая» шелуха, а где под ней ты – истинный сын, друг, человек.
Фото: официальная страница «ВК» Московского областного театра кукол
«В театре кукол возможно все. Там открывается безграничные возможности. Это не значит, что он богач, чем традиционный театр, но какие-то нюансы, в образности в символах, их больше в театре кукол. Актер в обычном театре может своим нутром то, что кукла не способна, но при этом кукла может взять и полететь, чего актер не сможет», - подчеркнул режиссер спектакля.
Одна из важнейших задач театра — воспитание нового поколения зрителей. В репертуаре театра много спектаклей, ориентированных на детскую аудиторию. Ведь если человек в детстве полюбил театр, то он вернётся туда и будучи взрослым. Однако Московский областной государственный театр кукол ждет зрителей всех возрастов, в его репертуаре есть спектакли для подростков и взрослой аудитории.
Фото: официальная страница «ВК» Московского областного театра кукол
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Дана Игумнова