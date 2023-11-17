В Музее-резиденции «Арткоммуналка» состоится открытие-презентация проекта WORK

Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
18 ноября в Музее-резиденции «Арткоммуналка» в Коломне состоится открытие-презентация проекта WORK красноярского художника Danil Danot.
Проект будет реализован в форме инсталляционного перформанса в ноябре-декабре 2023 года. Инсталляция представляет собой мастерскую Данила и реконструирует его комнату в общежитии, а перформанс воплощается в ежеминутной фиксации производства искусства, стресса и прокрастинации художника.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
По словам Даниила, в его проекте есть размышления о бессмысленном труде, недооценённости процесса и концентрации на результате, сопоставление перфекционизма с прокрастинацией.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
Название WORK (РАБОТА) как нельзя лучше отражает идею автора-исполнителя, который трудится над осмыслением самого феномена труда. Подобно съёмкам феллиниевского фильма о съёмках фильма, Данил создаёт арт-проект о том, как создаётся арт-проект.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
Самоанализ художника воплотится в публичной дискуссии с профессиональным психологом 25 ноября в Арткоммуналке, что дополняет необычную откровенность этого эмоционально-философскоого высказывания.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
«Проект многосоставной. Тут и живопись на холстах, и графика, и инсталляции, а теперь ещё и видео-арт. С содержательной точки зрения проект весьма разносторонний. В общем, выставка о работе, мыслях и переживаниях связанные с ней. О противоречиях между культом успеха, самосовершенствования и трудоголизмом с одной стороны и желанием прожить счастливую жизнь», - поделился Danil Danot.Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
По словам Даниила, в его проекте есть размышления о бессмысленном труде, недооценённости процесса и концентрации на результате, сопоставление перфекционизма с прокрастинацией.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
Название WORK (РАБОТА) как нельзя лучше отражает идею автора-исполнителя, который трудится над осмыслением самого феномена труда. Подобно съёмкам феллиниевского фильма о съёмках фильма, Данил создаёт арт-проект о том, как создаётся арт-проект.
Фото: пресс-служба АНО «Коломенский Посад»
«Ещё важный аспект выставки - это процессуальность. Чтобы подчеркнуть, что работа это не только результат, но и процесс я создаю новые работы во время действия экспозиции. Зритель же, придя на выставку, может не ограничиваться просмотром выставки и наблюдением за работающим художником, а так же может взаимодействовать с инсталляциями», - отметил художник.
Самоанализ художника воплотится в публичной дискуссии с профессиональным психологом 25 ноября в Арткоммуналке, что дополняет необычную откровенность этого эмоционально-философскоого высказывания.
Эти и другие мероприятия в Подмосковье – на сайте welcome.mosreg.ru.
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Дана Игумнова