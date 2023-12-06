В Подмосковье в сфере глэмпинга работают более 70 объектов

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Подмосковья глэмпинги могут принимать до 140 тыс человек в год. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
«Средний уровень заполняемости этого сектора составляет 75%, что позволяет обсуживать порядка 105 тыс туристов в год. Финансовая ёмкость регионального рынка сегодня составляет около 1 млрд рублей. При этом глэмпинг находится в начальной стадии развития и имеет огромный потенциал», – отметила Зиновьева.Ранее зампред сообщала, что всего в регионе в этой сфере работают 74 объекта.
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Лора Луганская