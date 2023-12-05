Подмосковье победило сразу в семи номинациях Национальной гостиничной премии

Фото: Минкульт МО
Московская область получила награды сразу в нескольких номинациях Национальной гостиничной премии 2023. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.
Городской округ Коломна представил Подмосковье и впервые одержал победу в номинации «Лучший город для ведения гостиничного бизнеса с населением от 100 тыс до 500 тыс человек».
Помимо этого, лучшим мини-отелем (до 15 номеров) названа вилла-отель Provence в Наро-Фоминском городском округе, лучшим загородным отелем – бутик-отель Seneshal luxury resort & spa из Солнечногорска. В номинации «Лучшая концепция продвижения отеля» победил Palmira garden hotel & spa из Ленинского городского округа. Лучший spa-отелем назвали Palmira garden hotel & spa из того же муниципалитета. Лучшим сайтом отеля признан ресурс гостиницы Les art resort из Рузского городского округа. А персоной года признана коммерческий директор Seneshal из Солнечногорска Дарья Дацина.
Всего в этом году на конкурс было подано около 400 заявок. В финал премии вышли 165 номинантов из 44 регионов. Финалисты определялись по результатам голосования пользователей сайта hotelawards.ru и экспертной коллегии, а затем материалы каждого оценивало профессиональное жюри.
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Помимо этого, лучшим мини-отелем (до 15 номеров) названа вилла-отель Provence в Наро-Фоминском городском округе, лучшим загородным отелем – бутик-отель Seneshal luxury resort & spa из Солнечногорска. В номинации «Лучшая концепция продвижения отеля» победил Palmira garden hotel & spa из Ленинского городского округа. Лучший spa-отелем назвали Palmira garden hotel & spa из того же муниципалитета. Лучшим сайтом отеля признан ресурс гостиницы Les art resort из Рузского городского округа. А персоной года признана коммерческий директор Seneshal из Солнечногорска Дарья Дацина.
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Лора Луганская