26 новых маммографов установили в Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
В Подмосковных больницах установили 26 новых маммографов за 2 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В Подмосковье продолжается реализация нацпроекта «Здравоохранение» по оснащение медицинских организаций современным тяжелым оборудованием.
Стоит отметить, что новые аппараты позволяют специалистам выявлять различные заболевания молочных желез на самых ранних стадиях. Также оборудование выдает низкие дозы облучения, что помогает обезопасить пациентов от нежелательных реакций организма на лечение.
Кроме этого, работоспособность современных аппаратов выше, чем у аналогов и получить результаты можно в электронном виде.
Читайте также:
В Подмосковье поступило свыше 260 единиц стерилизационного оборудования
Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тыс человек
В НИКИ детства с начала года обследовали 9 тыс юных спортсменов
«Мы оснащаем наши стационары и поликлиники современной тяжёлой техникой. Это важно для проведения качественной и доступной диагностики жителям региона. Сегодня новый маммограф заработал в Менделеевской поликлинике Солнечногорской больницы, а всего за 2 года мы оснастили наши медицинские организации 26 маммографами», - поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Кроме этого, работоспособность современных аппаратов выше, чем у аналогов и получить результаты можно в электронном виде.
Читайте также:
В Подмосковье поступило свыше 260 единиц стерилизационного оборудования
Диспансеризацию в Одинцовском округе за 10 месяцев прошли более 102 тыс человек
В НИКИ детства с начала года обследовали 9 тыс юных спортсменов
Мира Полтева