В Подмосковье поступило свыше 260 единиц стерилизационного оборудования

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области
Более 260 единиц стерилизационного оборудования поступило в подмосковные больницы с начала года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Стерилизационное оборудование предназначено для дезинфекции медицинских инструментов. Также поступили сухожаровые шкафы, паровые и плазменные стерилизаторы.
Стоит отметить, что новое оборудование появилось в городских округах Пушкино, Жуковский, Мытищи, Люберцы, Щёлково и Коломна.Кроме этого, оборудование было закуплено по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва в рамках проекта «Здравоохранение».
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«Новое стерилизационное оборудование поступило в 36 наших медицинских организаций – в общей сложности 264 единицы. Оно позволит проводить качественную и бережную стерилизацию медицинского оборудования и хирургических инструментов, проводить дезинфекцию помещений. На закупку медтехники было направлено почти 250 млн рублей», - отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
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Мира Полтева