6 тысяч обследований МРТ провели в Волоколамске

Фото: пресс-служба администрации городского округа Волоколамск
Более шести тысяч исследований на аппарате МРТ провели в Волоколамске с начала работы кабинета. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Волоколамск.
В октябре 2022 года в Волоколамской ЦРБ открылся кабинет магнитно-резонансной томографии.
Стоит отметить, что в среднем процедура МРТ занимает от 20 до 45 минут. кроме этого, люди с тяжелыми заболеваниями могут попасть на исследовании в более короткие сроки.
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«Магнитно-резонансный томограф обеспечивает высокое качество исследований за счёт расширенных клинических возможностей. На нём проводят как экстренные, так и плановые исследования – всё бесплатно, по полису ОМС. Направление на МРТ даёт лечащий врач при наличии показаний у пациента», — подчеркнула главный врач Волоколамской ЦРБ Анжела Магомедова.
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Мира Полтева