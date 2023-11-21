BBC: В Великобритании 80 младенцев скончались из-за языкового барьера

Фото: istockphoto/Jacek_Sopotnicki
В Великобритании за последние 5 лет как минимум 80 младенцев скончались или получили серьёзную черепно-мозговую травму.
Эти случаи связаны с проблемой доступа к переводчикам Национальной службы здравоохранения (NHS) страны. Об этом 21 ноября сообщила британская корпорация Би-би-си, ссылаясь на отчет отдела расследований безопасности здравоохранения (HSIB).
В Великобритании пациентам, не владеющим английским языком, должны предоставлять переводчик, но услуги таких специалистов работают «крайне неоднородно». Также сотрудники NHS прибегают к использованию онлайн-переводчиков.
Отсутствие качественных лингвистических услуг ведёт к неправильному диагнозу и даже к смерти, сообщили в Национальном реестре переводчиков государственной службы Великобритании.
Читайте также:
Больницы Подмосковья получили 60 единиц тяжелого медицинского оборудования
В Подмосковье врачи спасли беременную женщину с врожденным пороком сердца
В Реутове молодого человека вылечили от нарушения свёртываемости крови
«Из общего числа 2607 рассмотренных дел 80 включали ссылки на проблемы с переводом или языковые трудности в общении в разделе рекомендаций отчета, что, следовательно, считается фактором, способствующим смерти или травме головного мозга», —такие данные следуют из расследования случаев смерти детей в первые 7 дней жизни за 2018–2022 годы.
Отсутствие качественных лингвистических услуг ведёт к неправильному диагнозу и даже к смерти, сообщили в Национальном реестре переводчиков государственной службы Великобритании.
Читайте также:
Больницы Подмосковья получили 60 единиц тяжелого медицинского оборудования
В Подмосковье врачи спасли беременную женщину с врожденным пороком сердца
В Реутове молодого человека вылечили от нарушения свёртываемости крови
Мария Фирсова