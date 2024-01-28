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Conversation: рак простаты низкого риска не требует лечения

28 января 2024, 17:35
Фото: istockphoto/peakSTOCK

Фото: istockphoto/peakSTOCK

Рак простаты низкого риска очень часто не нуждается в лечении.
Операция или лучевая терапия в этом случае способна принести больше вреда, чем пользы, сообщает The Conversation, оперируя медицинской статистикой в США.

При диагнозе рак простаты низкого риска лечение нередко приводит к недержанию мочи и эректильной дисфункции. Сегодня 40% пациентов в сравнении с 15% в 2010 году предпочитают активное наблюдение.


В него входит регулярные медосмотры и анализы, а лечение начинается только в случае развития болезни. Из исследований видно, что уровень выживаемости от выбора пациента — активное наблюдение или агрессивное лечение — не изменяется. Но перед тем, как принять решение, нужно проконсультироваться с врачом.

По статистике сам скрининг приводит к гипердиагностике. На наличие рака простаты может указать повышенный уровень простатспецифического антигена (ПСА) в крови. Также этот показатель повышается и по другим причинам, которые не связаны с раком. К примеру, из-за увеличения предстательной железы во время старения. Из-за ошибочного медзаключения пациенты вынуждены проходить лечение, которое им не нужною.

Ранее врачи в США призвали переименовать рак простаты, так как услышав слово «рак», пациенты начинают радикально лечится даже там, где это противопоказано. Об этом сообщает Wall Street Journal. Как заявляют эксперты, рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой.

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Врач Островская: Лампы дневного света помогут не переедать зимой

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#рак
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Врач Островская: Лампы дневного света помогут не переедать зимой
28 января 2024, 06:26

Фото: iStock/TG23

Врач-эндокринолог и диетолог Елена Островская предлагает использовать лампы дневного света для уменьшения желания поесть сладкого. В беседе с «Мослентой» она подчеркнула, что это может помочь избавиться от переедания в зимнее время года.
По её мнению, если включать лампы дневного света во время завтрака, это поможет усилить работу надпочечников и снизить желание переедать.

«Чтобы меньше хотелось есть сладкое и жирное, есть отличный лайфхак. Поскольку такая тяга во многом зависит от недостатка солнца, можно купить лампы дневного света и включать их во время завтрака», — пояснила Островская.

Этот простой совет может быть полезен для тех, кто хочет сохранить форму и здоровье зимой. Ведь как показывают исследования, переедание в зимние праздники и сразу после них может негативно сказаться на здоровье.

Ранее нутрициолог и автор-программы по похудению «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова рассказала «Радио 1», как Как восстановить режим и вернуться к правильному питанию после длительных праздников.

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Кардиолог Закиев перечислил страшные последствия неправильного приёма аспирина
Кардиолог Закиев: неправильный приём аспирина может привести к инсульту
27 января 2024, 20:52

Фото: iStock/fizkes

Врач-кардиолог, преподаватель кафедры фармакологии и клинической фармакологии медицинского факультета РГСУ Вадим Закиев назвал последствия необоснованного приёма аспирина.
В беседе с «Газетой.Ru» он подчеркнул, что аспирин способен предотвратить повторные ишемические инфаркты и инсульты. Однако при неправильном приёме, наоборот, может вызвать инсульт с кровоизлиянием.

Закиев уточнил, что препарат назначается при инфаркте миокарда, ишемическом инсульте, ишемической болезни сердца, выраженном атеросклерозе и ряде других заболеваний. Если у пациента нет перечисленных болезней, ему лучше прописать статины для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Сатины, также как и аспирин, имеют ряд побочных эффектов, но они возникают реже. В ним относят изжогу, боли в желудке, язву и кровотечения.

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Сомнолог предупредила о вреде будильников и назвала способы взбодриться без них
Сомнолог Царева: установка нескольких будильников грозит спутанностью сознания
26 января 2024, 22:36

Фото: istock / Elenathewise

При установке нескольких будильников для пробуждения последний час сна может некачественным. О вреде такого пробуждения рассказала врач-сомнолог, невролог, директор сомнологической службы Елена Царева.
Она отметила, что неспособность встать после первого звонка будильника является признаком нарушения качества или продолжительности сна. По словам эксперта, привычка ставить несколько сигналов увеличивает вероятность ощущения сонливости и спутанности сознания по утрам.

Царева пояснила, что обычно спутанность сознания критически не вредит здоровью и проходит спустя полчаса после пробуждения. Чтобы быстрее проснуться, сомнолог посоветовала выпить чашку кофе.

«Важно запомнить: то, что мешает сну, обычно помогает взбодриться. Это может быть еда, которая повышает температуру или давление, например, блюда со специями», — объяснила врач в беседе с «Вечерней Москвой».
Тем, кто тяжело просыпается по утрам, эксперт порекомендовала начать завтракать в одно и то же время. По словам Царевой, в таком случае организм привыкнет к графику и ощущение голода будет провоцировать пробуждение в одно и то же время. Помимо этого, Царева призвала с утра заниматься физкультурой, так как активность повышает пульс, артериальное давление и устраняет сонливость.

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#сомнолог
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Новую тяжёлую технику к концу года получат все подмосковные медучреждения
26 января 2024, 22:28

Фото: пресс-служба Минздрава МО

С начала года в медучреждениях Подмосковья заменили уже семь рентгеновских аппаратов. Цифровые аппараты вместо устаревших установили в трёх медицинских организациях Шатуры, Егорьевска и Воскресенска, сообщили в пресс-службе областного Минздрава.
«Мы проводим масштабную работу по замене устаревшей тяжёлой медтехники на современную. К концу года планируем заменить все аналоговые рентген-аппараты, флюорографы и маммографы. С начала 2024-го заменили уже семь аппаратов», – цитирует пресс-служба первого зампреда правительства Московской области Светлану Стригункову.
В Егорьевске аппарат установили в детской поликлинике. На нём планируют выполнять 24 исследования за смену. Также новые аппараты заработали в поликлинике для детей и взрослых №7 Воскресенской больницы и в хирургическом корпусе Шатурской больницы.

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Врач Каримова рекомендовала с осторожностью относится к кофе беременным
26 января 2024, 20:00

Фото: istockphoto.com/Sirina85

Врач-терапевт Видновской КБ Минздрава МО Айслу Каримова заявила, что кофе может быть нежелателен для беременных и кормящих матерей, а также для людей с повышенным давлением.
«Особенно осторожно к бодрящему напитку стоит относиться беременным и кормящим матерям, ведь кофеин через их организм будет попадать к малышу. Также слишком много кофе не рекомендуется пить гипертоникам, так как он вызывает спазм сосудов», — отметила в беседе с Общественной Службой Новостей Каримова.

Она добавила, что дневная норма кофе для взрослого среднестатистического человека не более 400 миллиграмм.

Ранее врач-эндокринолог Зухра Павлова предупредила о возможности негативного воздействия регулярного употребления кефира, ряженки и простокваши перед сном на здоровье.

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#здоровье
#врач
#кофе
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Психиатр Шуров опроверг «гуманность» смертной казни азотом в США
26 января 2024, 19:10

Фото: istockphoto.com/sakhorn38

Психиатр-нарколог Василий Шуров заявил о том, что казнь азотом, которую осуществили в США, не является гуманнее казни с помощью инъекции.
Специалист добавил, что гуманности такому способу казни не прибавляет и тот факт, что сам приговорённый к смерти ожидал исполнения наказания 20 лет.

«Он ждёт своей смерти много лет, он заказывает последний ужин, ждёт в тяжелейшем стрессе. Какая разница, мучился ли он на 10 секунд меньше? Он совершил очень тяжёлое преступление. Инъекции не на всех действовали, неправильно подбирали дозу. Речь идёт об удобстве тех, кто казнит, а не приговорённого. Слово «гуманизм» неприменимо, это смертная казнь», — прокомментировал в беседе с NEWS.ru Шуров.

Шуров назвал подменой понятий то, что такой метод казни называют гуманным.

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#приговор
#сша
#преступление
#смертная казнь
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Поликлинику в балашихинском ЖК «Столичный» достроят в июле
26 января 2024, 19:09

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Строительство поликлиники для детей и взрослых на территории жилого комплекса «Столичный» в городском округе Балашиха закончат в июле. Такой срок назвали в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
«Строительство стартовало в феврале прошлого года. Сотрудники ведомства проверили ход работ. Сейчас рабочие обустраивают на объекте внутренние инженерные системы, ведут отделку помещений. Медучреждение рассчитано на 670 посещений в смену – 350 взрослых и 320 детских. К зданию пристроят станцию скорой помощи», – говорится в сообщении.
В блоке медучреждения для взрослых будут вести приём хирург, офтальмолог, гинеколог, уролог и другие узкие специалисты. Там же будут расположены отделения функциональной диагностики, первичной помощи, кабинет вакцинации и рентген-диагностики.

В детской части откроют отделения педиатрии и функциональной диагностики, кабинеты УЗИ и эхокардиографии.

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#московская область
#подмосковье
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Отказ от вакцинации: риски для здоровья непривитого ребенка
26 января 2024, 18:02

Фото: IStock/scyther5

Вакцинация является самым надежным способом защитить организм от инфекций. Особенно важно прививаться тем, чей иммунитет еще не окреп и не может самостоятельно противостоять вирусам. Речь идет о детях. О том, насколько эффективны и безопасны современные вакцины, когда стоит делать прививки малышам и как защитить ребенка от вируса, расскажет редакция «Радио 1».

Зачем прививать ребёнка?


Специалисты всего мира сходятся во мнении о том, что прививать детей нужно обязательно. Все дети, кроме тех кто имеет противопоказания, должны быть обязательно вакцинированы в рекомендованном возрасте. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, современная вакцинация позволяет спасти более двух миллионов человек ежегодно.

Кроме того, вакцинация является не только профилактикой болезней, но и профилактикой врожденных пороков развития, рака и распространения бактерий, нечувствительных к антибиотикам.


Календарь прививок: что стоит знать


Согласно календарю, все дети прививаются против 12 инфекций. Календарь прививок разрабатываются на основе научных доказательств наибольшей эффективности и безопасности. Спектр вакцин в Календаре и сроки вакцинации в различных регионах мира зависят от распространения той или иной инфекции на данной территории.

Медики советуют соблюдать календарь прививок и начинать прививаться строго в положенном возрасте. От этого иммунитет будет сильнее. Дети наиболее тяжело переносят заболевания в возрасте от 8-9 месяцев до 2-3 лет. Прививки следует делать заблаговременно, чтобы у ребенка мог выработаться иммунитет. Детям, не имеющим противопоказаний, можно делать в один день несколько прививок.

Специалисты рекомендуют прививать детей от гриппа ежегодно, начиная с шестимесячного возраста малыша. Традиционно прививочная кампания проводится с конца августа по октябрь-ноябрь.


Прививки маленькому ребенку: не вредит ли это здоровью


Научные исследования доказали, что прививки не подавляют иммунитет, а наоборот его стимулируют. Инфекционное заболевание гораздо опаснее для неокрепшего детского организма, нежели прививка.

Отказ от вакцинации: чем грозит


В России отказ от вакцинации грозит сугубо угрозой здоровью малыша, так как вакцинация проводится добровольно на основании согласия родителей или опекунов ребенка. Кроме того, это приводит к некоторым ограничениям, среди них:

1) Запрет для граждан на выезд в страны, пребывание в которых требует конкретных профилактических прививок;

2) Временный отказ в приеме граждан в образовательные организации и оздоровительные учреждения;

3) Отказ в приеме граждан на работы или отстранение граждан от работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями.

4) Непривитого ребенка также могут не допустить в детский коллектив. Он не сможет посещать образовательные учреждения, если другие дети получили живые прививки против полиомиелита.

Где привить ребенка?


Ребенка можно привить в роддоме, далее вакцинацию следует проходить в поликлинике, детском саду или школе. Вакцинация может быть проведена всеми препаратами, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. Родители маленького пациента имеют право выбора: привиться бесплатно по месту жительства или выбрать вакцинацию в условиях коммерческого центра.

Как подготовить ребенка к прививке?


Специальной подготовки здорового ребенка к вакцинации не требуется, однако стоит подстраховаться:
1) Убедиться, что в доме есть жаропонижающие средства на случай, если у привитого ребенка поднимется температура. Заранее врачу нужно сообщить об аллергических реакциях ребенка на продукты или лекарства, если такие есть.

2) На процедуру вакцинации можно взять игрушку, чтобы отвлечь малыша и чистую пеленку. Накануне прививки ребенку нужно измерить температуру. Если на момент вакцинации ребенок заболел, процедуру следует отложить. Врач сообщит о том, когда прививку можно будет сделать.

3) Перед тем, как провести процедуру, педиатру следует рассказать о самочувствии малыша, есть ли у него хронические заболевания, принимает ли он какие-либо лекарства, как ребенок переносил предыдущие вакцины, была ли проведена какая-либо операция.

Что нужно делать после прививки?


После прививки наступление неблагоприятных последствий крайне редко. Естественной реакцией организма является повышение температуры тела, небольшое уплотнение в месте инъекции и болезненность.

После вакцинации ребенка, нужно остаться на некоторое время в поликлинике и понаблюдать за состоянием малыша. В день прививки следует принимать только душ, а вот принимать ванну не стоит. Важно помнить, что прикладывать к месту прививки компрессы запрещено.

Если ребенок жалуется на плохое самочувствие и у него появилась высокая температура – следует обратиться к врачу.

Профилактика респираторных вирусных инфекций


Следует помнить, что вакцинация- это не единственный способ защиты от ОРВИ, её нужно дополнять не хитрыми способами профилактики. Сократить посещение торговых центров, мероприятий с большим скоплением людей, контактов с больными родственниками. Специалисты также советуют использовать защитную маску, тщательно мыть руки перед приемом пищи. Руки также обязательно мыть после кашля и чихания.

Ребенку нужно запрещать пользоваться одними тарелками, стаканами, столовыми приборами с другими людьми. Не следует разрешать детям пить из воду из одной бутылки с другими детьми.

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Врач Титушкина: Белковая пища способствует росту волос
26 января 2024, 17:47

Фото: istockphoto.com/vadimguzhva

Врач-трихолог, врач-косметолог Екатерина Титушкина заявила, что росту волос способствует белковая пища.
«Регулярное употребление белковых продуктов обеспечивает организм необходимыми аминокислотами, способствующими росту и укреплению структуры волос. Яйца, рыба, мясо, бобовые, орехи и семена — прекрасные источники аминокислот», — пояснила в беседе с Газета.ру Титушкина.

Также на здоровье волос благотворно влияют такие компоненты, как железо, селен и кремний, витамины группы B, а также антиоксиданты. Продуктами, в которых содержаться эти вещества, являются мясо, молочные продукты, семена, орехи, моллюски, отруби, белые грибы, чеснок и т. д.

Ранее врач-косметолог, трихолог Эльвира Дорош заявляла, что в подавляющем большинстве случаев выпадение волос обусловлено генетической предрасположенностью или гормональным фоном.

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