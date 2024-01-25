Американские врачи предложили не называть раком некоторые его виды, чтобы не пугать людей

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Врачи в США призвали переименовать рак простаты, так как услышав слово «рак», пациенты начинают радикально лечится даже там, где это противопоказано. Об этом сообщает Wall Street Journal.
Как заявляют эксперты, рак предстательной железы низкой степени злокачественности, который медленно растет или не растет вообще, не должен называться раком или карциномой. Эти термины пугают людей, вынуждая их действовать более радикально, калеча себя побочными эффектами от ряда препаратов, в то время как более выжидательный подход может показать лучшую эффективность.
Отмечается, что в медицинской практике такой призыв не является чем-то новым или выдающимся. Аналогичную процедуру проделали с другими формами рака, в том числе рак шейки матки, щитовидной железы и мочевого пузыря.
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