Daily Mail: Каждый шестой британский школьник имеет гнилые зубы

Фото: iStock/robertprzybysz
Каждый шестой ребенок в Великобритании покидает начальную школу с гнилыми зубами из-за бесконтрольного употребления сладостей и неумения правильно чистить зубы. Об этом свидетельствует опрос, проведённый газетой Daily Mail.
Опрос 53 073 детей в возрасте десяти и 11 лет показал, что у 16% были признаки кариеса, при этом у пострадавших учеников в среднем было по два гнилых зуба. Около 3% школьников сообщили, что у них "часто" или "очень часто" болят зубы или рот, а 2% регулярно испытывают трудности с откусыванием твердой пищи.
Управление по улучшению здоровья обнаружило резкое неравенство между бедными и благополучными районами: уровень кариеса составляет почти каждый четвертый (23 процента) ребёнок в беднейшем районе – это более чем в 2 раза выше, нежели у чем каждого десятого ребёнка (10 процентов) в самом богатом.
Доктор Хелен Стюарт из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья назвала эти цифры «просто вопиющими», добавив: «Если мы хотим когда-либо добиться реальных устойчивых изменений, мы должны серьезно заняться искоренением детской бедности раз и навсегда».
В итоге, британская ассоциация стоматологов обвинила министров в «затягивании» политики, которая могла бы сократить «огромный разрыв в здоровье полости рта» среди детей.
Читайте также:
Подмосковный стоматолог Катанцева посоветовала чистить ребёнку полость рта с рождения
В Башкирии стоматолог удалил ребенку зуб и прикрепил его обратно проволокой
Подмосковный стоматолог Ермакова раскрыла преимущества зубной нити
Управление по улучшению здоровья обнаружило резкое неравенство между бедными и благополучными районами: уровень кариеса составляет почти каждый четвертый (23 процента) ребёнок в беднейшем районе – это более чем в 2 раза выше, нежели у чем каждого десятого ребёнка (10 процентов) в самом богатом.
Доктор Хелен Стюарт из Королевского колледжа педиатрии и детского здоровья назвала эти цифры «просто вопиющими», добавив: «Если мы хотим когда-либо добиться реальных устойчивых изменений, мы должны серьезно заняться искоренением детской бедности раз и навсегда».
Читайте также:
Подмосковный стоматолог Катанцева посоветовала чистить ребёнку полость рта с рождения
В Башкирии стоматолог удалил ребенку зуб и прикрепил его обратно проволокой
Подмосковный стоматолог Ермакова раскрыла преимущества зубной нити
Артем Путинцев