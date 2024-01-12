Подмосковный стоматолог Катанцева посоветовала чистить ребёнку полость рта с рождения

В конце декабря в России отметили рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом А. По данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева, уровень заболеваемости на начало января составляло 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Как рассказал «Радио 1» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, все три вируса одновременно циркулируют в обществе, из-за чего россияне болеют чаще.