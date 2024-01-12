Подмосковный стоматолог Катанцева посоветовала чистить ребёнку полость рта с рождения

Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава МО
С первых дней жизни будущие зубы новорождённого находятся под угрозой, так как во рту стремительно размножаются вредоносные бактерии. Поэтому уже тогда необходимо чистить полость рта, сообщила заведующая стоматологической поликлиникой № 1 города Ивантеевка Виктория Катанцева.
По её словам, размножение бактерий ведёт к инфекционным воспалениям, кариесу, стоматиту и другим заболеваниям будущих зубов. Опасность заражения возникает и когда взрослые целуют малыша в губы, облизывают упавшую соску или пробуют питание из ложечки для кормления.
Как отметила врач, можно также воспользоваться марлей, смоченной тёплой кипяченой водой. Достаточно обернуть ею указательный палец и обработать зубки и дёсны ребенка.
Медик подчеркнула, что грамотная гигиена полости рта сформирует привычку следить за здоровьем зубов с самого раннего детства.
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«Исключить риски можно грамотным уходом. Удаление бактерий и налёта с дёсен нужно проводить два раза в день – утром после кормления и вечером перед сном. Делать это можно только через полчаса после еды – так мы избежим срыгивания пищи. Обрабатывать удобнее, надев на палец силиконовую щёточку- массажёр. К тому же она облегчит крохе прорезывание зубов», – пояснила Катанцева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.
Медик подчеркнула, что грамотная гигиена полости рта сформирует привычку следить за здоровьем зубов с самого раннего детства.
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Лора Луганская