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Подмосковный стоматолог Катанцева посоветовала чистить ребёнку полость рта с рождения

12 января 2024, 17:32
Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава МО

Фото: пресс-служба подмосковного Минздрава МО

С первых дней жизни будущие зубы новорождённого находятся под угрозой, так как во рту стремительно размножаются вредоносные бактерии. Поэтому уже тогда необходимо чистить полость рта, сообщила заведующая стоматологической поликлиникой № 1 города Ивантеевка Виктория Катанцева.
По её словам, размножение бактерий ведёт к инфекционным воспалениям, кариесу, стоматиту и другим заболеваниям будущих зубов. Опасность заражения возникает и когда взрослые целуют малыша в губы, облизывают упавшую соску или пробуют питание из ложечки для кормления.
«Исключить риски можно грамотным уходом. Удаление бактерий и налёта с дёсен нужно проводить два раза в день – утром после кормления и вечером перед сном. Делать это можно только через полчаса после еды – так мы избежим срыгивания пищи. Обрабатывать удобнее, надев на палец силиконовую щёточку- массажёр. К тому же она облегчит крохе прорезывание зубов», – пояснила Катанцева, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава.

Как отметила врач, можно также воспользоваться марлей, смоченной тёплой кипяченой водой. Достаточно обернуть ею указательный палец и обработать зубки и дёсны ребенка.

Медик подчеркнула, что грамотная гигиена полости рта сформирует привычку следить за здоровьем зубов с самого раннего детства.

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#подмосковье
#московская область
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Диетолог Стародубова развеяла распространенный миф об ананасе
Диетолог Стародубова: ананасы не сжигают жиры
12 января 2024, 16:26

Фото: istockphoto/YelenaYemchuk

Миф о жиросжигающих свойствах ананасов развеяла главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.
«Москва 24» пишет, что в составе ананаса есть фермент бромелайн, который улучшает расщепление белков пищи и обладает противовоспалительное действие.

«Несмотря на наличие бромелайна, жиросжигающим эффектом ананасы не обладают. Поэтому рассчитывать на то, что можно скорректировать жировую массу тела, ничего не меняя в питании, а просто добавив в свой рацион этот фрукт, — заблуждение», — рассказала Антонина Стародубова.
Ананасы богаты клетчаткой и витаминами, но взрослому человеку не рекомендовано в день более 250-300 г. Также ананас не используются в питании детей до трех лет

«Помимо вздутия, повышенного газообразования, нарушения стула, экзотический продукт способен провоцировать аллергические реакции», — говорит диетолог.
Специалист рекомендует есть свежие ананасы или покупать замороженные фрукты, потому как при консервации часть витаминов и полезных веществ исчезает.

Ранее команда учёных из Университета Махидол создала недорогой и экологичный метод изготовления упаковки для продуктов из крахмала ананасовых стеблей.

Polymers пишет, что из-за пластмасс, вредящих окружающей среде и не разлагающихся в природе, учёные ищут новые варианты, которые заменят пластик в быту. Особое внимание уделяют материалам на основе крахмала (из кукурузы и тапиоки).Недавно исследователи продемонстрировали новый способ изготовления упаковок из альтернативных источников крахмала, который получают из сельхозотходов.

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Онколог назвал неожиданную причину «омоложения» рака
Онколог Пылев объяснил рост заболеваемости раком среди молодёжи
12 января 2024, 15:32

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

Американские врачи отметили активное распространение рака среди молодых людей по всему миру, прежде всего в Северной Америке, Западной Европе и Австралии. Так, уровень диагностирования онкологии в США вырос на 12,8% за 20 лет. Основной причиной «омоложения» рака называют нездоровый образ жизни.
Однако врач-онколог, главный врач федеральной сети клиник экспертной онкологии «Euroonco» Андрей Пылев уверен, что экология и некачественное питание не могут привести к такому росту показателей. В беседе с «Радио 1» он заявил, что это может быть связано с улучшением первичной диагностики.
«Зачастую увеличение количества впервые выявленных лиц с онкологическими заболеваниями связано с улучшением первичной диагностики. Потому что я работаю с пациентами, но не могу сказать, что на клинических примерах наблюдаю, что рак молодеет», — сказал Пылев.
Онколог подчеркнул, что рост числа пациентов с онкологией растёт как в России, так и в других странах. И у этого есть свои плюсы.
«Это, с одной стороны, благоприятно сказывается на результатах выживаемости этих пациентов, потому что, чем раньше поставлен диагноз, тем лучше. С другой стороны, это может статистически несколько увеличить количество больных с впервые выявленными онкологическими заболеваниями», — заметил он.
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#врач
#рак
#онкология
#молодёжь
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Врач предупредила о первых симптомах тромбоза
Кардиолог Фомичева: внезапная боль в конечности может быть симптомом тромбоза
12 января 2024, 14:40

Фото: istock / Rabizo

Закупорка сосудов может привести к опасным состояниям, которые могут нести среьезнужюю опасность жизни и здоровью человека.
Об этом предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева в разговоре с «Газетой.ru».

Фомичева отметила, что тромбоз появляется, когда тромботические массы забивают просвет сосуда, что нарушает кровоток и провоцирует сбои в работе организма. Кардиолог уточнила, что нарушения зависят от типа тромбоза.

Артериальный тромбоз, по словам эксперта, характеризуется внезапной сильной болью, бледностью, отсутствием пульса, похолоданием и онемением конечности. Венозный тромбоз проявляется болью, покраснением или посинением кожи, отечностью, а также болезненным уплотнением в зоне пораженной вены.

Ранее врач Нилова назвала возраст, когда нужно планово посещать кардиолога. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#кардиолог
#врач
#нарушения
#здоровье
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Врач раскрыл, как защититься от самого опасного гриппа
Врач Болибок призвал носить тканевые маски для защиты от гонконгского гриппа
12 января 2024, 14:31

Фото: IStock/monstArrr_

В конце декабря в России отметили рост заболеваемости коронавирусом, ОРВИ и гриппом А. По данным Роспотребнадзора и НИИ гриппа имени Смородинцева, уровень заболеваемости на начало января составляло 128,1 случая на 10 тысяч населения. Это превышает базовую норму на 83%. Как рассказал «Радио 1» врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок, все три вируса одновременно циркулируют в обществе, из-за чего россияне болеют чаще.
«Эта ситуация возникла из-за того, что предыдущие три сезона у нас кроме коронавируса ничего не было, а коронавирус был волнами. И в этом сезоне нам приходится отдуваться за все эти пропущенные сезоны. Иммунная система забывает, как бороться с этими вирусами, она их просто не запоминает надолго», — отметил специалист.
Врач подчеркнул, что во времена пандемии коронавируса, ОРВИ и грипп не фиксировались из-за масочного режима, который сдерживал распространение вирусов. Сегодня, когда носить маски не заставляют, люди снова подвергаются заражению.
«У нас был сезон, когда даже ОРВИ никто не болел, все болели только коронавирусом, — настолько эти меры оказались эффективными. А сейчас никаких барьеров нет, поэтому всё, что мы плотиной сдерживали, обрушилось в этом сезоне. Но, конечно, если сравнивать данные статистики по ОРВИ и гриппу с ковидным временем, то цифры просто чудовищные, а если сравнивать с доковидными временами, то ничего особенного нет, кроме опасного гонконгского гриппа», — заметил собеседник.
По его словам, гонконгский грипп считается самым опасным из всех. Но чтобы защититься от него, достаточно обычной тканевой маски.
«Чтобы заразиться гриппом, нужно достаточно много вируса. А сама капля аэрозоля, на которой и так большое количество вирусов сидит, крупная, поэтому она в маске застревает и человек по идее защищён», — заметил Болибок.
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#грипп
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#орви
#коронавирус
#маски
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В Подмосковье за 2023 год заготовили свыше 76 тонн донорской крови
12 января 2024, 14:23

Фото: пресс-служба Минздрава МО

В прошедшем году в Московской области заготовили более 76 тонн донорской крови и её компонентов – на 3,6 тонны больше, чем в 2022-м. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«Для развития донорского движения мы постоянно проводим выездные акции. Сдать кровь можно и в Московском областном центре крови, в том числе и в выходные. Нам ежегодно удаётся увеличивать количество заготовленной крови и её компонентов. Большинство донаций выполняется безвозмездно», – заявила главврач центра Мария Аппалуп.
Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8 до 14 часов по адресу: Москва, ул. Металлургов, 37А. Телефон координационного центра донорства крови; 8 (495) 305-77-00.

Донорская кровь и её компоненты необходимы пострадавшим в ДТП, пациентам с сильной кровопотерей и ожогами, травмами, страдающим онкологическими заболеваниями крови, новорождённым с различными патологиями.

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#донорская кровь
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#здравоохранение
#подмосковье
#московская область
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В Томске хирурги удалили у пенсионерки полуметровую опухоль
В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с младенца
12 января 2024, 14:19

Фото: istock / Gumpanat

В Томске 76-летней пенсионерке удалили опухоль размером с новорожденного ребенка. Женщина жаловалась на сильную боль в животе, который еще и увеличился. Медики обнаружили у женщины опухоль и направили в онкологический диспансер. Об этом пишет «Вести-Томск».

У Женщины обнаружили начальную стадию эндометриоидной аденокарциномы (онкология матки).

«Опухоль размером 50х45х44 сантиметров исходила из правого яичника и занимала всю брюшную полость. Но врачи смогли ее удалить ювелирно, не повредив капсулы», — сообщил глава регионального департамента здравоохранения Роберт Фидаров.
После операции ей даже не нужно проходить курсы химиотерапии, ее уже выписали из больницы.

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#онкология
#женщина
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#операции
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Детский врач Фатхуллина назвала самую полезную физическую активность для детей
12 января 2024, 12:07

Фото: istockphoto /SbytovaMN

Педиатр НИКИ детства Ирина Фатхуллина назвала самую полезную физическую активность для детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач-педиатр Ирина Фатхуллина подчеркнула, что физическая активность является неотъемлемым элементом сохранения здоровья и укрепления иммунитета.

«Детям и подросткам 5-17 лет нужно активно двигаться не менее 60 минут ежедневно, большая часть этого времени должна отводиться на аэробные занятия: бег, прыжки, подвижные игры.<…> Сократите время, проведенное с гаджетами. Обязательно гуляйте с ребенком на свежем воздухе. Даже самая простая физическая активность способствует укреплению иммунной системы и улучшению общего самочувствия ребенка», — отметила Ирина Фатхуллина.

Кроме этого, специалист добавила, что для укрепления здоровья очень важен дневной сон для маленьких детей. Дети до года спать 3-4 раза в течение дня, дети второго и третьего года жизни — 2 раза. После трех лет — один раз.

Также стоит включить в рацион ребенка продукты, богатые клетчаткой, пребиотиками, животным белком и сократить количество сладкого, заменяя его например фруктами.

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#иммунинитет
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В Орехово-Зуево врачи смогли поставить на ноги 101-летнего ветерана
12 января 2024, 10:43

Фото: istockphoto / Gumpanat

Орехово-Зуевские врачи поставили на ноги 101-летнего ветерана с переломом бедренной кости. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Ветеран поступил в больницу с болью в левой ноге, из-за которой он не мог самостоятельно передвигаться. На рентген-исследовании у мужчины выявили закрытый перелом бедренной кости со смещением.

«<…> Хирургическое вмешательство было проведено малоинвазивным способом. Через небольшой прокол ветерану была установлена конструкция для фиксации кости. Такая операция позволяет минимизировать негативное влияние травмы на организм и снизить риск послеоперационных осложнений», — поделился заведующий отделением травматологии и ортопедии, врач-травматолог-ортопед филиала №1 Денис Семенов.

Стоит отметить, что в данный момент ветерана уже направили на дальнейшую реабилитацию и выписали домой.

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#врач
#травмы
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#рентген
#подмосковье
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Сексолог Энгл объяснила мужчинам, как правильно использовать пальцы в сексе
12 января 2024, 06:59

Фото: iStock/pcess609

Сексолог Джиджи Энгл объяснила, какие правила нужно соблюдать при стимуляции наружных и внутренних половых органов женщины пальцами. Об этом пишет Metro.
Специалист отметила, что в первую очередь при стимуляции пальцами необходима смазка.

«Пальцы на клиторе или во влагалище нуждаются в дополнительной смазке, чтобы у женщины не было ощущения прикосновения к нежным местам наждачной бумагой. Всегда обильно смазывайте пальцы и клитор, прежде чем взяться за дело», — цитирует издание слова собеседницы.

Кроме того, важно соблюдать ритм при движениях. Так, когда женщина говорит, что приближается к оргазму, партнёр должен продолжать действия с той же силой давления и скорость, объяснила Энгл. Сексолог также посоветовала оказывать воздействие на вход во влагалище.

«Клитор для оргазма имеет решающее значение, но это не значит, что нужно трогать только его», — отметила врач.

В заключении Джиджи Энгл призвала не забывать о точке G — зоне на внутренней передней стенке влагалища.

«Попросите партнера надавить ладонью на клитор снаружи, когда он трогает точку G пальцами внутри», — рекомендовала она женщинам.

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