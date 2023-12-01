Стало известно об изменениях в программе ОМС с 2024 года

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В программу обязательного медицинского страхования со следующего года включат отдельный тариф на наблюдение граждан РФ по части репродуктивного здоровья, также будет предусмотрена диспансеризация для работающих россиян. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках открытия конгресса «Национальное здравоохранение».
По ее словам, уже в ближайшее время правительство утвердит программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2024 год, куда также включат диспансеризацию для работающих и обследования мужчин и женщин на репродуктивное здоровье.
Она пояснила, что обследование может проводиться на рабочем месте при организации медицинского подразделения работодателем. Для этого должен быть заключен договор с медорганизацией.
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«Для приближения к работающим гражданам медицинской помощи со следующего года вводим с отдельным тарифом системы ОМС диспансерное наблюдение за работающими», - заявила Голикова.
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Элина Позднякова