Депздрав Москвы опроверг данные о росте числа госпитализаций из-за COVID-19

Фото: Фотобанк Московской области
В Москве эпидемиологическая обстановка по ОРВИ, COVID-19 и пневмонии согласно показателям не выходит за рамки обычного периода сезонных заболеваний. Существенного роста числа госпитализаций в столице не зафиксировано, сообщает Департамент здравоохранения Москвы в Телеграм-канале.
«Скопление машин скорой помощи вызвано спецификой работы больницы. Существенного роста госпитализаций в городе нет. Эпидобстановка по таким заболеваниям как ОРВИ, пневмония, коронавирус соответствует обычному периоду сезонных заболеваний», — проинформировали в столичном департаменте.
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