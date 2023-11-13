Жуковчан пригласили на диспансеризацию в городскую поликлинику

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Жители подмосковного Жуковского могут пройти профилактический медицинский осмотр или диспансеризацию в Городская поликлиника ГБУЗ Московской области «Жуковская ОКБ». Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
К такому медосмотру относится и углубленная диспансеризация после перенесенного коронавируса.
Приём будет осуществлять по предварительной записи шесть дней в неделю по графику:
Понедельник – пятница: 8:00 – 20:00
Суббота: 9:00 –16:00.
Записаться на диспансеризацию можно через личный кабинет Госуслуг, на сайте, по единому номеру 122, а также в регистратуре городской поликлиники. При себе рекомендуется иметь паспорт и полис ОМС.
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