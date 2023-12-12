Детский инфекционист Дондурей рассказала, как бороться с осложнениями от гриппа

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Главный внештатный детский инфекционист Санкт-Петербурга Елена Дондурей рассказала в беседе с газетой «Известия», как не допустить осложнений гриппа и простуды.
Если у ребенка уже нет температуры, но остался насморк — следовательно, он еще болеет и отправлять его в школу не нужно, подчеркнула Дондурей.
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