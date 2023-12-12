В России наблюдается дефицит вакцин от кори и ветрянки

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Врач-педиатр Регина Григорьева заявила, что в России с лета 2023 года наблюдается нехватка вакцин для национального календаря профилактических прививок. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, по всех российских регионах отмечается дефицит вакцины от краснухи, кори, ветряной оспы и паротита. Григорьева отметила, что летом прошлого года американская фармацевтическая компания MSD, выпускающая вакцины М-М-Р II от краснухи, кори и паротита, объявила о прекращении поставок этих препаратов. Отмечается, что в России имеется аналог перечисленных препаратов, однако отсутствует аналог препарата от ветрянки «Варивакс», поставки которого также были приостановлены.
Дефицит наблюдается в текущем году, так как компания по закону может реализовать планы по прекращению поставок только спустя год с момента уведомления Минздрава России и Росздравнадзора, пояснила доктор.
Она отметила, что «Вактривир» — это российский препарат от краснухи, кори и паротита, который производит компания НПО «Микроген» (входит в холдинг «Нацимбио» госкорпорации «Ростех»). По мнению Григорьевой, отечественные аналоги не восстановят возникший дефицит, особенно при учёте увеличения спроса из-за роста числа случаев заражения.
Она добавила, что объёмы поставок этой вакцины в 2023 году сократились примерно на 50%.
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Дефицит наблюдается в текущем году, так как компания по закону может реализовать планы по прекращению поставок только спустя год с момента уведомления Минздрава России и Росздравнадзора, пояснила доктор.
«Что касается другой вакцины от ветрянки, «Варилрикс», то у фармпроизводителя RNC Pharma возникли логистические сложности с доставкой препарата», — цитирует издание слова собеседницы.
Она добавила, что объёмы поставок этой вакцины в 2023 году сократились примерно на 50%.
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Диана Аванесян