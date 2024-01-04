Диетолог Денисова рассказала о полезных свойствах петрушки

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Каждодневное употребление зелени петрушки насытит организм витаминами С и К, необходимыми в том числе для укрепления костей. Об этом в беседе с изданием «Аргументы и факты» рассказала старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, диетолог Наталья Денисова.
«В 100 г петрушки содержится 1,5 суточной нормы этого важного витамина С. Конечно, вряд ли такое количество кто-то съест, средний пучок петрушки обычно весит 50 г, но это тоже неплохая доза», — уточнила специалист.Кроме того, петрушка богата витамином B9, который помогает предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, а также содержит калий и другие минералы, полезные при гипертонии, и уникальные антиоксиданты.
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