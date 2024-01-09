Диетолог Фаерман назвала самый полезный способ приготовления яиц

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Диетолог сервиса «Доктис» Лариса Фаерман рассказала, что омлет на пару и варка всмятку считаются одними из самых полезных способов приготовления яиц.
«Лента.ру» сообщает, что яйца —это источник высококачественного белка, содержащего все необходимые аминокислоты в оптимальных пропорциях. Поэтому считается идеальным продуктом для восстановления мышц, роста и развития тела. В яйцах содержатся витамины A, D, E, и B12, железо, цинк, селен. При этом аллергикам нужно полностью исключить этот продукт из рациона.
Людям с повышенным уровнем холестерина в крови лучше ограничить количество желтков в рационе.
Питательная ценность яиц зависит от способа приготовления.
А вот с глазуньей нужно соблюдать осторожность и знать меру. Блюдо является достаточно калорийным.
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Людям с повышенным уровнем холестерина в крови лучше ограничить количество желтков в рационе.
«Варка яиц всмятку или приготовление яиц пашот считается одним из лучших методов, так как при этом сохраняются все важные питательные вещества, в том числе чувствительные к температуре витамины и антиоксиданты», — говорит Лариса Фаерман.Омлет на пару также полезен. Данный метод приготовления позволяет сохранить максимальное количество питательных веществ. В омлете сочетается молочный и яичный белки, получается насыщенный белком продукт, который достаточно легко усваивается.
А вот с глазуньей нужно соблюдать осторожность и знать меру. Блюдо является достаточно калорийным.
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Мария Фирсова