Врачи назвали главные утренние ошибки россиян, которые делают кровь густой

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При нехватке белка в рационе человека, кровь становится густой, что может повлиять на развитие варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов. Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на врачей.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов пояснил, что в ежедневном рационе обязательно должны быть нежирные сорта мяса, морская рыба, молочные продукты и яйца.
При этом белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, считает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что есть по утрам только кашу может навредить. Специалист предложила добавить хотя бы одно вареное яйцо. Однако лучше всего, по ее словам, вовсе убрать кашу. Можно завтракать яичницей или омлетом, добавив к этому овощи или кусочек цельнозернового хлеба. Но пропускать завтрак вообще нельзя.
Она предупредила, что утром в организме человека наблюдается недостаток воды. Она порекомендовала выпивать стакан теплой воды утром натощак.
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При этом белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, считает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что есть по утрам только кашу может навредить. Специалист предложила добавить хотя бы одно вареное яйцо. Однако лучше всего, по ее словам, вовсе убрать кашу. Можно завтракать яичницей или омлетом, добавив к этому овощи или кусочек цельнозернового хлеба. Но пропускать завтрак вообще нельзя.
«Еще одна распространенная ошибка - не пить утром обычную воду. Некоторые и вовсе после чистки зубов пьют кофе, не завтракают и едят только ближе к обеду. Опять же про воду и в течение дня вспоминают не все», - отметила Павлова.
Она предупредила, что утром в организме человека наблюдается недостаток воды. Она порекомендовала выпивать стакан теплой воды утром натощак.
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Элина Позднякова