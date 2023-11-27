Диетолог Королева рекомендовала женщинам съедать не более 280 мл пищи за раз

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Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева заявила, что для того, чтобы держать свой вес в норме и даже скинуть его, женщинам лучше не съедать за один раз более 280 мл пищи.
По словам врача, для мужчин эта норма составляет 350 мл.
Специалист напомнила, что количество энергии, полученной с питанием, должно быть равно количеству растраченной в течение дня энергии, в противном случае будут откладываться жир.
Она добавила, что не менее значимым для поддержания нормального веса является сочетание ингредиентов употребляемых в пищу блюд.
Ранее сообщалось, что учёные нашли особое соединении MIC, способное замедлять процессы старения. Оно поддерживает хорошую работу митохондрий в организме, а также удаляет продукты распада после воздействия митохондрий на другие клетки. Как передаёт utro.ru, MIC может препятствовать образованию тромбов, развитию бактериальных и грибковых инфекций, опухолей и вирусов, а также защите нервной системы.
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Специалист напомнила, что количество энергии, полученной с питанием, должно быть равно количеству растраченной в течение дня энергии, в противном случае будут откладываться жир.
«Порции не должны быть очень большими. Женщинам нужно не более чем 250-280 мл еды на прием, а мужчинам – не более 350 мл. Именно литраж здесь имеет значение, потому как важно сохранить объем желудка, не растягивая его едой», — отметила в беседе с «Москвой 24» Королева.
Она добавила, что не менее значимым для поддержания нормального веса является сочетание ингредиентов употребляемых в пищу блюд.
Ранее сообщалось, что учёные нашли особое соединении MIC, способное замедлять процессы старения. Оно поддерживает хорошую работу митохондрий в организме, а также удаляет продукты распада после воздействия митохондрий на другие клетки. Как передаёт utro.ru, MIC может препятствовать образованию тромбов, развитию бактериальных и грибковых инфекций, опухолей и вирусов, а также защите нервной системы.
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Мелисса Тимофеева