Эндокринолог Тлиф рассказала о профилактике ожирения у детей

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Эндокринолог НИКИ детства Асиет Тлиф рассказала, как возникает проблема избыточного веса и ожирения у детей и как с этим бороться. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По словам врача, у детей в 15-20% случаев возникают проблемы с лишним весом.
Стоит отметить, что в борьбе с лишним весом у ребенка основную роль играет семья. Для этого нужно начать менять питание дома. Врач отметила, что начать стоит с отказа от вредных продуктов и увеличить физическую активность, больше гулять/играть на свежем воздухе всей семьей.
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«Среди главных причин: несоответствие калорий, поступающих в организм и их расход, переедание и недостаточность двигательной активности. И конечно, эндокринные нарушения или генетические заболевания, способствующие чрезмерному набору веса, но они встречаются лишь в 5% случаев. <…> Лечение и индивидуальные рекомендации по образу жизни должен назначить только врач. Оно включает в себя максимально комфортные изменения для ребенка, требующие определенных усилий, ограничений и постоянного контроля», - подчеркнула специалист.
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Мира Полтева