Диетолог Круглова назвала безопасную дозу мёда

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Врач-диетолог Наталья Круглова заявила о том, что среднестатистическому взрослому человеку стоит есть не более пяти-шести ложек мёд в день.
«Если говорить про взрослого человека, то мы отталкиваемся от такого понятия, как добавленный сахар, и мёд входит в это количество. Безопасная доза – 30 г в сутки. В чайной ложке мёда примерно 5-6 г сахара, то есть в сутки можно употребить пять-шесть чайных ложек при условии, что других сладостей человек не ест», — пояснила в беседе с «Москвой 24» врач.
При этом, по её словам, ограничений по времени в употреблении мёда нет.
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