Врач Кашух: Разгрузочные дни – не самый действенный метод сбросить вес

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Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что современные специалисты не считают разгрузочные методы действенным способом сбросить вес.
«Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным. Чтобы поддерживать вес в норме и нормально себя чувствовать, надо выстроить здоровый рацион, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы, не забывать про регулярную физнагрузку», — заявила в беседе с Газета.ру Кашух.
Она отметила, что, при этом, иногда для некоторых людей такой метод похудения бывает эффективным.
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