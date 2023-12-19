Диетолог Мейсон: Чай полезен для сердца и мозга

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Чай, являющийся во многих странах традиционным напитком, обладает целебными и тонизирующими свойствами, благотворно влияющими на здоровье человека. Об этом рассказала в беседе с Express UK британский эксперт по питанию, врач-диетолог Памела Мейсон.
Наконец, добавила Мейсон, напиток (получаемый путем варки, заваривания и/или настаивания листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом) полезен для некоторых когнитивных функций головного мозга, улучшая память и помогая сохранить ее в пожилом возрасте.
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Артем Путинцев