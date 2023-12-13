Врач заявила, что какао может снизить уровень стресса и повысить настроение

Фото: IStock/Farion_O
Какао содержит множество полезных веществ, таких как антиоксиданты, витамины, минералы и флавоноиды, которые могут оказывать положительное влияние на здоровье. Однако употреблять этот напиток нужно с осторожностью, потому что он может привести и к проблемам в организме, рассказала «Радио 1» врач-диетолог и нутрициолог Александра Разаренова.
Какао может снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, помочь контролировать уровень холестерина, улучшить кровообращение и даже повысить настроение благодаря содержанию фенетиламина. Это вещество, которое стимулирует выработку эндорфинов, объяснила специалист. Также какао может быть полезно для улучшения памяти и концентрации, оно способствует снижению уровня стресса и улучшению качества сна.
По словам врача, рекомендуется употреблять не более двух-трех чашек горячего какао в день. Однако эта цифра может варьироваться в зависимости от чувствительности к кофеину и состояния здоровья.
При выборе какао собеседница рекомендовала отдавать предпочтение натуральному какао без добавления сахара и других добавок.
Нутрициолог назвала простой способ повысить уровень витамина D зимой
Врач назвала четыре продукта, которые должны быть в каждом завтраке
Говяжий язык, топлёное масло и сало: Нутрициолог раскрыла секреты зимнего рациона
«Однако, следует помнить, что польза будет наиболее заметной при употреблении натурального какао, а не обработанного и обогащенного сахаром и жирами. Также важно умеренное потребление. Излишняя концентрация какао может вызвать нервозность, бессонницу, головные боли, а также ухудшить работу желудочно-кишечного тракта из-за содержания теобромина, который может вызвать раздражение желудка. Также стоит отметить, что некоторые люди могут быть аллергичны к какао или иметь непереносимость кофеина, который также содержится в напитке», — заметила нутрициолог.
Нутрициолог объяснила, почему постоянно хочется сладкого
При выборе какао собеседница рекомендовала отдавать предпочтение натуральному какао без добавления сахара и других добавок.
«Какао является калорийным продуктом. В зависимости от содержания какао и добавок, количество калорий в какао может варьироваться. Например, натуральное какао без добавок обычно содержит около 12 калорий на одну столовую ложку порошка, если оно сварено на воде. Однако горячий шоколад или другие напитки на основе какао с добавлением сахара, молока и других ингредиентов могут содержать значительно больше калорий. А и его частое употребление может отразиться не только на здоровье, но и фигуре», — заключила Разаренова.Читайте также:
Нутрициолог назвала простой способ повысить уровень витамина D зимой
Врач назвала четыре продукта, которые должны быть в каждом завтраке
Говяжий язык, топлёное масло и сало: Нутрициолог раскрыла секреты зимнего рациона
Екатерина Шмакова