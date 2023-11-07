Диетолог назвала полезные свойства холодца

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Врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1» рассказала, что употребление холодца в пищу оказывает положительное действие на здоровье суставов и качество кожи человека.
«Холодец – это усиленный бульон. Он имеет особую структуру и вещества, схожие с теми, которые входят в желатин. Благодаря тому, что бульон очень густой, там есть соотношение некоторых аминокислот, из-за чего холодец держит форму. Белки, которые в большом количестве содержатся в холодце, полезны для соединительной ткани и положительно влияют на здоровье суставов и кожи человека», - рассказала Павлюк.
Она также отметила, что некоторые люди для лечения суставов используют препараты, которые содержат в себе вещества, похожие на те, которыми богат холодец. Однако, по словам врача, в желудочно-кишечном тракте они распадается на аминокислоты и могут не попасть в суставы.
«Тем не менее, в качестве белковой добавки и увеличения процента важных аминокислот нежирный холодец полезен для человека», - подчеркнула диетолог.
Специалист также уточнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ следует осторожно относиться к употреблению жирного холодца в пищу.
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