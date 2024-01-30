Диетолог рассказала, как здоровый сон влияет на похудение

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Врач-диетолог Лиза Янг назвала качественный сон самым эффективным способом похудеть и оздоровить организм. Советы по похудению публикует журнал Eat This, Not That!.
Янг отметила, что у людей с нормальным индексом массы тела заболевания сердца, высокое давление и диабет развиваются реже, чем у тех, у кого этот индекс повышен.
Она уточнила, что точную индивидуальную норму может определить только врач. По словам Янг, если показатель ИМТ приближается к 30, это говорит о лишнем весе.
Помимо этого, постепенно снизить индекс массы тела может здоровый сон. Янг утверждает, что при постоянном недосыпе человек начинает больше есть и меньше двигаться, что чревато набором веса. Диетолог подытожила, что полноценный сон влияет не только на самочувствие, но и на обмен веществ
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