Диетолог рассказала, при каких болезнях нельзя есть майонез и кетчуп

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Майонез и кетчуп не стоит есть людям с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом.
Об этом предупредила диетолог Гузель Евстигнеева в беседе с «Москвой 24».
Евстигнеева отметила, что соусы нужно употреблять в меру. Но диабетикам лучше вообще исключить майонез и кетчуп, так как они являются стимуляторами вкуса, содержащие много сахара и жира. Эти соусы также могут усиливать аппетит.
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Евстигнеева отметила, что соусы нужно употреблять в меру. Но диабетикам лучше вообще исключить майонез и кетчуп, так как они являются стимуляторами вкуса, содержащие много сахара и жира. Эти соусы также могут усиливать аппетит.
«Совсем убрать из рациона майонез и кетчуп стоит тем, у кого есть инсулинорезистентность. Это состояние лежит в основе таких заболеваний, как сахарный диабет, ожирение, метаболический синдром», — заявила врач.Также она посоветовала не употреблять такие добавки людям, желающим похудеть.
Ранее эндокринолог Юлия Катхурия предупредила об опасности интервального голодания. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак