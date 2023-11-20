Врач Катхурия предупредила об опасности интервального голодания

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Эндокринолог Юлия Катхурия заявила, что неправильное интервальное голодание может привести к развитию желчнокаменной болезни.
«Любой период голодания замедляет сокращение стенок желчного пузыря и приводит к застою желчи. А чтобы желчный пузырь сокращался, нужна пища. Если она не поступает в организм и интервал голодания длинный, желчный пузырь не будет работать. В этом случае у людей с предрасположенностью к образованию камней в желчном пузыре или с так называемым «ленивым желчным пузырем» развитие желчно-каменной болезни может прогрессировать», – пояснила в беседе с Газета.ру врач.
Она отметила, что для того, чтобы составить себе грамотный рацион питание, необходимо сдать кровь на биохимический анализ для оценки уровня витаминов и белка.
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