Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть в день без вреда для фигуры

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Тем, кто следит за фигурой, рекомендуется есть не более двух блинов в день. Желательно делать то в первую половину дня. Об этом рассказала врач-диетолог, терапевт Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.
«Классические блины, которые готовятся на молоке и с белой мукой, – достаточно калорийное блюдо, которое составляет примерно 250 ккал в 100 г. Поэтому лучше взять себе за правило не есть блины в неограниченном количестве», — предупредила Солнцева в беседе с Агентством городских новостей «Москва».
По ее словам, лучше ограничиться двумя блинчиками в качестве завтрака. При этом можно испечь более полезные блины из цельнозерновой муки и сделать начинку из рыбы или нежирного мяса. Также, Солнцева посоветовала не есть блины на ужин тем, кто заботится о фигуре.
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Элина Позднякова