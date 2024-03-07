Диетолог рассказала, сколько блинов можно съесть в день без вреда для фигуры

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь 92-летней пациентки с кровоточащей язвой желудка, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области. Женщина поступила в медучреждение с геморрагическим шоком — так специалисты называют совокупность нарушений, возникающих вследствие острой кровопотери.

Пожилая женщина потеряла сознание дома, и родственники незамедлительно вызвали скорую помощь. Когда медики обнаружили кровотечение из желудочной язвы по прибытии в больницу, то пациентка сразу была госпитализирована в палату интенсивной терапии реанимационного отделения. Там врачи-эндоскописты в ходе диагностического исследования сумели определить источник кровотечения, которым оказалась крупная ветвь левой желудочной артерии, выходящая в язву желудка.



В итоге, с помощью эндоскопа медики смогли остановить кровотечение, зафиксировав специальную клипсу на сосуде. Чтобы избежать рецидива и предотвратить новые кровотечения, подмосковные хирурги провели так называемое рентген-эндоваскулярное вмешательство, закупорив сосуд. Из-за массивной кровопотери (около 1 литра) женщине было проведено переливание крови. Как рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин, образец ткани желудка был отправлен на гистологическое исследование, дабы определить происхождение язвы.



Сейчас пожилая женщина чувствует себя хорошо и уже готовится к выписке. По результатам гистологии специалисты примут решение о дальнейшей тактике её лечения.







Артем Путинцев