Диетолог Журавлёва раскрыла, так ли опасен сахар, как о нём говорят

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Собеседница ОСН подчеркнула, что чрезмерное употребление любого, даже самого полезного продукта, наносит вред организму. Так, например, переизбыток витамина С вызывает аллергию, выводит из строя органы ЖКТ и поджелудочную железу. Также он приводит к появлению камней в почках и наносит удар по нервной системе.
Журавлёва напомнила, что сахаросодержащие продукты могут избавить от голода и заменить целый приём пищи. Однако делать так часто диетолог не рекомендует. Она указала, что ежедневная норма сахара – не более шести ложек или 30 граммов.
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