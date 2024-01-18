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Доктор назвала необычный ингредиент, который сделает любой завтрак полезным

Диетолог Королёва назвала продукт, который должен быть в каждом завтраке
18 января 2024, 15:54
Фото: IStock/Arx0nt

Фото: IStock/Arx0nt

Завтракать нужно обязательно в первый час после пробуждения. Пропуск первого приёма пищи грозит проблемами со здоровьем и отсутствием энергии. Доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва рассказала «Радио 1», что должно быть на утреннем столе у каждого человека.
1. Зерновые крупы и каши из них
Каши лучше не варить, а заваривать, уверена специалист. Так в составе продукта останутся полезные компоненты.

«Например, можно заварить гречку в термосе горячей водой температуры примерно 80 градусов, чтобы не убить большими температурами полезные компоненты в составе. Или цельнозерновую овсянку можно залить водой комнатной температуры на ночь, утром к ней добавить немного кипятка, масло кхи, ягоды, правильно обработанные орехи, семечки», — сказала Королёва.
Овсянка, залитая водой на ночь, насыщается полезными бактериями – пробиотиками. Они нормализуют работу желудка.
«Можно в кашу добавить даже аптечного пробиотика из капсулы. У нас бы кратно увеличилось количество полезных бактерий в составе такого завтрака, и мы бы утром получили биологически ценный продукт для того, чтобы правильно начать свой день», — сказала доктор.
2. Яйца
После каши можно приступить к куриному яйцу. Но специалист предупреждает, что его нужно есть только тем, кто хорошо переносит продукт.
«Куриное яйцо можно есть в виде омлетов, яичницы с добавлением семян, зелени, овощей. Всё вместе это термически обрабатывается и количество компонентов в таком завтраке увеличивается», — добавила собеседница.
3. Кисломолочные продукты

Если ваш организм хорошо переносит кисломолочные продукты, то они также могут стать частью полезного завтрака. К творогу, йогурту, кефиру или сметане можно добавить свежих или мороженных ягод, чтобы насытить приём пищи дополнительными полезными веществами.

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Врач Саламатина рекомендовала не мочить затылок при погружении в прорубь
18 января 2024, 16:14

Фото: istockphoto.com/mihtiander

Врач-кардиолог, специалист по функциональной диагностике Клиники инфекционных заболеваний, доктор медицинских наук Людмила Саламатина заявила, что при погружении в прорубь не нужно мочить голову и затылок.
«Голову и лицо мочить нежелательно, особенно затылок, где находится ствол мозга — там расположены центры работы сердца и дыхания. После погружения сразу необходимо перейти в теплое помещение, вытереть насухо тело, быстро одеться в шерстяные и хлопчатобумажные ткани, выпить теплой жидкости», — пояснила в беседе с Газета.ру Саламатина.

Кроме того, быть в холодной минуте дольше минуты крайне нежелательно, говорит врач.

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#заболевания
#здоровье
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Доктор Королёва предупредила об опасности овощей и фруктов на завтрак
Диетолог Королёва назвала продукты, которые опасно есть на завтрак
18 января 2024, 14:42

Фото: IStock/Arx0nt

Завтрак – это самый важны приём пищи человека. 25% от суточной нормы калорий должно набираться именно с утра. Чтобы не навредить организму, доктор медицинских наук, профессор ФМБА РФ, диетолог, терапевт Маргарита Королёва рассказала «Радио 1» о продуктах, которые можно и нельзя есть натощак.
Во многом, что можно есть человеку натощак, определяет его состояние здоровья. Если у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, то врач рекомендует воздержаться от свежих фруктов и овощей на завтрак.
«Они будут дополнительным раздражителем для слизистой желудка. Это будет только поддерживать патологический процесс. Не рекомендую пить кофе. Так как этот продукт не только возбуждает, но и также раздражает», — добавила специалист.
Диетолог призвала отказаться от газировок и десертов натощак. Эти продукты резко повышают уровень сахара в крови, уровень инсулина. Работоспособность при этом снижается.
«Сладкие продукты с высоким гликемическим индексом, а это хлебобулочные изделия из муки высшего сорта, это все десерты, булки с наполнителями, мороженное, сладкие напитки будут вызывать гормональные качели», — добавила Маргарита Королёва.
Минимум пользы организму принесут и быстрорастворимые каши, а также свежая выпечка и жареные продукты.
«Быстрорастворимые каши, как правило, измельчены, они сделаны из рафинированной муки или максимально рафинированных зерновых с добавлением искусственных красителей, ароматизаторов, подсластителей, то есть с минимальной степенью пользы. Свежие мягкие хлебобулочные продукты могут вызывать брожение в кишечнике, и это не очень хорошая перспектива на первую половину дня для человека», — сказала доктор.
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Педиатр Гусарова рассказала, как выявить неинфекционные заболевания у детей
18 января 2024, 14:40

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Педиатр НИКИ детства Ксения Гусарова считает, что профосмотры – эффективный способ предупреждения неинфекционных заболеваний у детей. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Врач отметила, что профилактический осмотр помогает вовремя выявить проблему или возможную предрасположенность к заболеванию.

« В год, 3 года, 6, 7, 10, 14, 15, 16 и 17 лет проводится углубленная диспансеризация. <…>Для удобства родителей и детей их можно пройти как в детских поликлиниках, так и в образовательных организациях - детских садах и школах. В ходе медицинского осмотра в случае необходимости ребенок направляется на дополнительную консультацию - исследование в детскую поликлинику по месту прикрепления», — поделилась врач-педиатр.

Стоит отметить, что благодаря профосмотрам у детей часто выявляют на начальных стадиях патологии костно-мышечной системы, болезни глаз и заболевания эндокринной системы.

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#заболевания
#педиатр
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В Госдуме призвали увеличивать продолжительность жизни в России, чтобы помочь бюджету
Депутат объяснил, почему Россия тратит 24 трлн на преждевременную смертность
18 января 2024, 14:09

Фото: IStock/Oleg Elkov

Преждевременная смертность населения обходится экономике России от 15 трлн до 24 трлн рублей в год. Об этом говорится в исследовании Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ).
Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Радио 1» отметил, что смертность в трудоспособном возрасте в России в три раза превышает европейские показатели. Проблема заключается в нежелании модернизировать больницы и всю систему здравоохранения, уверен он.
«К большому сожалению, при рассмотрении бюджета на 2024 год было отвергнуто наше предложение о финансировании лекарств на обеспечение для больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Там есть чёткий экономический расчёт, который говорит, что вложение нескольких десятков миллиардов рублей позволит экономике получить сотни триллионов рублей в качестве дополнительных бонусов, связанных с увеличением продолжительности жизни, с уменьшением затрат на дорогостоящее медицинское обеспечение», — отметил он.
Преждевременной считается смерть раньше возраста ожидаемой продолжительности жизни. В 2019 году эта цифра была равна 73 годам. Депутат заметил, что сегодня в России даже до пенсионного возраста не доживает половина мужчин.
«Это одна из основных причин и убыли населения, и неблагоприятной демографической ситуации, которая сегодня сложилась в России. Показатель смертности в трудоспособном возрасте даже исчез из нацпроекта <…> Надеюсь, что в будущем наше правительство научится считать, и наши расходы на здравоохранение не будут чёрной дырой, о которой нам рассказывают на протяжении нескольких лет. Современное здравоохранение и вложенные средства окупаются с лихвой и в рамках борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и многими инфекционными заболеваниями», — добавил Алексей Куринный.
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#госдума
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В Жуковском врачи сделали пластику связок на ноге танцовщице
18 января 2024, 13:31

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Жуковские врачи прооперировали танцовщицу с травмой голеностопа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

27-летняя девушка обратилась в больницу с травмой голеностопа. До этого она обращалась в поликлинику но консервативное лечение ей не помогло.


«Мы выполнили пластику связок голеностопного сустава всего через 3 прокола, пересадив часть собственного сухожилия пациентки. Эти операции достаточно сложные, так как требуют специального оборудования, артроскопических инструментов и дорогостоящей эндовидеостойки. В нашей больнице имеются все возможности для проведения подобного лечения», — поделился врач-травматолог-ортопед Жуковской больницы Артем Луценко.


Стоит отметить, что на сегодняшний день девушке полностью восстановили подвижность голеностопного сустава и выписали домой.

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#травма
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«Быстро разрушают сосуды»: врачи назвали две ошибки в питании
«РГ»: Животные жиры и соль ведут к быстрому разрушению сосудов
18 января 2024, 13:03

Фото: istock / Rasi Bhadramani

Российские врачи назвали главные ошибки в питании, которые провоцируют разрушение сосудов.

Большинство медиков сходится во мнении, что человеку, не имеющему противопоказаний, можно есть любую пищу. Многие пользуются этим и часто не замечают, как совершают две ошибки, способные быстро разрушить сосуды. Об этом пишет «Российская Газета».

«Избыток животных жиров вызывает сердечно-сосудистые заболевания», — заявили эксперты.
В перечень опасных продуктов входит жареная пища, копчености, и различные деликатесы. Врачи советуют заменить такие блюда на нежирное мясо птицы, качественную рыбу, яйца.

Второй ошибкой является чрезмерное употребление соли. Стоит отказаться от полуфабрикатов, фастфуда, консервов и большого количества сыра.

«От избытка соли повышается артериальное давление, возрастает вероятность инсульта», — отметили медики.

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Вирусолог раскрыл, когда коклюш становится смертельно-опасным
Вирусолог Нетесов: некоторым прививку от коклюша нужно делать каждые 10 лет
18 января 2024, 12:59

Фото: IStock/KatarzynaBialasiewicz

России серьёзно выросла заболеваемость коклюшем. За 2022 год было выявлено чуть больше трёх тысяч случаев, то за десять месяцев 2023 года врачи выявили 27,8 тысячи заболевших. При этом дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, уверены специалисты. Основная проблема – в антипрививочных настроениях россиян.
Коклюш — это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. У пациента наблюдается сильный кашель, интоксикация и поражение дыхательных путей.

Вирусолог, академик РАН, доктор биологических наук, профессор Новосибирского государственного университета Сергей Нетесов отметил, что прививку от коклюша нужно ставить в два этапа, — это поможет уберечь ребёнка от несчастного случая.
«Заболевание распространяется воздушно-капельным путём. Его главный симптом – это кашель. Заразность ребёнок сохраняет до месяца и даже больше. Возможен и летальный исход, это зависит и от напряжённости иммунной системы, и от состояния ребёнка», — отметил специалист.
Нетесов отметил, что коклюшем человек может заразиться не один раз. Людям с медицинскими показаниями могут назначить ревакцинацию каждые 10 лет.
«Прививку ставят в два этапа: сначала в год, а потом через несколько лет её повторяют. Но дело в том, что люди пожилого возраста могут снова заболеть, поэтому большинству людей вакцину рекомендуют ставить с периодичностью в 10 лет», — заключил он.
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#смерть
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Около 2,5 тыс. детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства
18 января 2024, 11:38

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Более 2,5 тыс. детей прошли лечение в отделении аллергологии и иммунологии НИКИ детства в прошлом году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Отделение аллергологии и иммунологии было открыто в январе прошлого года.

«Лечение у нас проходят дети до 18 лет. <…> К сожалению, аллергию нельзя вылечить навсегда, но если найти причину и подобрать правильное лечение, то при соблюдении определенных правил пациент будет жить полноценной жизнью. Мы проводим полный спектр анализов и выполняем введение подкожного иммуноглобулина. Отделение укомплектовано современным диагностическим оборудованием <…>», — отметила завотделением аллергологии и иммунологии НИКИ детства, врач аллерголог-иммунолог Екатерина Никонова.

Кроме этого, пройти лечение в новом отделении можно абсолютно бесплатно по полису ОМС.

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#аллергия
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В подмосковные больницы закупят 17 новых передвижных ФАПов
18 января 2024, 10:37

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

17 передвижных ФАПов закупят в Подмосковье в 2024 году. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В медицинские учреждения будут закуплены новые передвижные комплексы, оснащенные флюорографами и маммографами. Они появятся в Сергиево-Посадской, Рузской, Ногинской, Дмитровской, Люберецкой, Истринской больницах.

«Ежегодно мы закупаем для подмосковных больниц современные передвижные комплексы. За последние 3 года приобрели 23 мобильных ФАПа на сумму 472 млн рублей, а в этом году планируем купить еще 17 машин. На эти цели заложено 460 млн рублей», — поделилась первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Стоит отметить, что всего закупят и поставлять в больницы 5 мобильных комплексов оснащенных маммографами, 4 – флюорографами, 7 - и тем, и другим и 1 рентгеномаммографический комплекс.

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