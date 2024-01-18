Доктор назвала необычный ингредиент, который сделает любой завтрак полезным

России серьёзно выросла заболеваемость коклюшем. За 2022 год было выявлено чуть больше трёх тысяч случаев, то за десять месяцев 2023 года врачи выявили 27,8 тысячи заболевших. При этом дефицита вакцин от коклюша в России не наблюдается, уверены специалисты. Основная проблема – в антипрививочных настроениях россиян.