Доктор назвала необычный ингредиент, который сделает любой завтрак полезным

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Каши лучше не варить, а заваривать, уверена специалист. Так в составе продукта останутся полезные компоненты.
«Например, можно заварить гречку в термосе горячей водой температуры примерно 80 градусов, чтобы не убить большими температурами полезные компоненты в составе. Или цельнозерновую овсянку можно залить водой комнатной температуры на ночь, утром к ней добавить немного кипятка, масло кхи, ягоды, правильно обработанные орехи, семечки», — сказала Королёва.Овсянка, залитая водой на ночь, насыщается полезными бактериями – пробиотиками. Они нормализуют работу желудка.
«Можно в кашу добавить даже аптечного пробиотика из капсулы. У нас бы кратно увеличилось количество полезных бактерий в составе такого завтрака, и мы бы утром получили биологически ценный продукт для того, чтобы правильно начать свой день», — сказала доктор.2. Яйца
После каши можно приступить к куриному яйцу. Но специалист предупреждает, что его нужно есть только тем, кто хорошо переносит продукт.
«Куриное яйцо можно есть в виде омлетов, яичницы с добавлением семян, зелени, овощей. Всё вместе это термически обрабатывается и количество компонентов в таком завтраке увеличивается», — добавила собеседница.3. Кисломолочные продукты
Если ваш организм хорошо переносит кисломолочные продукты, то они также могут стать частью полезного завтрака. К творогу, йогурту, кефиру или сметане можно добавить свежих или мороженных ягод, чтобы насытить приём пищи дополнительными полезными веществами.
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