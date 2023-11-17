Единая городская поликлиника в Котельниках готова почти на 20%

Фото: телеграм-канал Сергея Жигалкина
Строительная готовность Единой городской поликлиники на 400 посещений в смену, строительство которой продолжают в Котельниках, составляет 19%. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Жигалкин, проверяя ход строительства вместе с коллегами и жителями.
«Рабочие приступили к устройству фасада, установке оконных блоков, кладке перегородок и монтажу каркасных металлоконструкций. Они также прокладывают канализацию и водосток. Начаты отделочные работы, монтаж входных групп, устройство полов и оштукатуривание стен в подвале», – написал Жигалкин в своём телеграм-канале.Он напомнил, что строительство поликлиники проводится в рамках нацпроекта «Здравоохранение».
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