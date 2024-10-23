Елена Малышева обратилась к Госдуме с требованием добавлять в соль йод

Елена Малышева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)
Врач и телеведущая Елена Малышева обратилась к Государственной Думе в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Она потребовала добавлять в соль йод, чтобы избежать дефицита йода в организме россиян.
По ее словам, у многих жителей России есть дефицит йода в организме, что вызывает проблемы в развитии у детей, а также пагубно влияет на работу щитовидной железы. А у женщин дефицит йода может вызывть выкидыши.
Малышева рассказала, что в 1930-х эта проблема решалась с помощью добавления йода в соль. Позже так делать перестали, и дефицит возник снова.
Она предложила вернуть данную практику.
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Малышева рассказала, что в 1930-х эта проблема решалась с помощью добавления йода в соль. Позже так делать перестали, и дефицит возник снова.
Она предложила вернуть данную практику.
«Государственная Дума, обращаемся к вам. Это официально», — обратилась к ГД Малышева.
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Элина Позднякова