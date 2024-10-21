«Накопление заболеваний»: Врач раскрыла, чем опасен дефицит йода в организме

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21 октября отмечается Всемирный день профилактики йододефицита. Йод – это важнейший микроэлемент, необходимый для нормального функционирования всего нашего организма.
По оценкам эндокринологов, проблема йододефицита актуальна почти для всех регионов России. Последствия хронического дефицита микроэлемента очень серьёзные: нарушение умственного и физического развития у детей, заболевания щитовидной железы, проблемы сердечно-сосудистой, пищеварительной и костной систем.
Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Марина Володина в беседе с «Радио 1» сообщила, что при дефиците йода у людей снижаются когнитивные навыки.
Она рассказала, как дефицит йода может влиять на наш организм.
По ее словам, спасением от дефицита йода является простой продукт — йодированная соль.
Перенасыщения йодом, как выразилась Марина Володина, практически не бывает, однако если щитовидная железа уже себя нехорошо чувствует, то перебор йода может спровоцировать активную фазу какой-нибудь болезни.
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Врач-эндокринолог, ассистент кафедры эндокринологии факультета усовершенствования врачей МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского Марина Володина в беседе с «Радио 1» сообщила, что при дефиците йода у людей снижаются когнитивные навыки.
«Мы будем испытывать недостаток йода на своей щитовидной железе, в частности годам к 40. Дефицит не обнаруживается просто так. Никаких явных признаков нет. Это будет накопление различных заболеваний и состояний», — сказала врач.
Она рассказала, как дефицит йода может влиять на наш организм.
«При дефиците йода сидром хронической усталости будет развиваться гораздо быстрее и ярче, соображать будем хуже, будет быстрее теряться работоспособность. Самый фатальный исход может быть у беременных женщин — выкидыши», — поделилась специалист.
По ее словам, спасением от дефицита йода является простой продукт — йодированная соль.
«Вопрос решается просто: йодированная соль. Если она у вас на столе каждый день, то все будет хорошо. Ее можно использовать в качестве присола на столе. Также могут спасти морепродукты. Йод есть даже в консервированных, однако нужно понимать условия их хранения»», — сообщила эксперт.
Перенасыщения йодом, как выразилась Марина Володина, практически не бывает, однако если щитовидная железа уже себя нехорошо чувствует, то перебор йода может спровоцировать активную фазу какой-нибудь болезни.
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Анастасия Бондарева